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Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа - РИА Новости, 26.01.2024
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19:58 26.01.2024 (обновлено: 20:21 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/parizh-1923756988.html
Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа
Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа - РИА Новости, 26.01.2024
Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа
Множество фермеров на тракторах в пятницу перекрыли движение на ряде основных шоссе в Париж в рамках национальных протестов против политики властей, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:58
2024-01-26T20:21
в мире
париж
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версаль
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Множество фермеров на тракторах в пятницу перекрыли движение на ряде основных шоссе в Париж в рамках национальных протестов против политики властей, сообщает телеканал BFMTV. Профсоюзы FDSEA и Jeunes Agriculteurs призвали аграриев устроить "операцию "Улитка", двигаясь на малых скоростях и тем самым создавая огромные пробки на всех основных транспортных магистралях, ведущих во французскую столицу. Фермеры блокируют трассы A1 и А16 на севере столицы, A13 на западе, A6 на юге, А5 на юго-востоке, A10 и А11 на юго-западе - в нескольких десятках километров от Парижа. Аграрии блокируют в том числе пункты пропуска на дорогах недалеко от Версаля и Фонтенбло. Профсоюзы проводят акции в департаментах Ивелин, Эссон и Валь-д-Уаз. Как следует из их коммюнике, аграрии намерены продолжать акцию по меньшей мере до полуночи. Ранее профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale) также заявил о намерении заблокировать один из крупнейших международных оптовых рынков сельхозпродукции "Рюнжи" вблизи Парижа. Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа, в то время как президент страны Эммануэль Макрон находится с двухдневным визитом в Индии. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923619291.html
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
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в мире, париж, франция, версаль, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Версаль, Эммануэль Макрон
Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа

BFMTV: протестующие фермеры блокировали подъезды к Парижу по многим направлениям

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Множество фермеров на тракторах в пятницу перекрыли движение на ряде основных шоссе в Париж в рамках национальных протестов против политики властей, сообщает телеканал BFMTV.
Профсоюзы FDSEA и Jeunes Agriculteurs призвали аграриев устроить "операцию "Улитка", двигаясь на малых скоростях и тем самым создавая огромные пробки на всех основных транспортных магистралях, ведущих во французскую столицу.
Протестующие фермеры на юге Франции разрушили парковку у коммуны Клермон-л'Эро
Во Франции протестующие фермеры разрушили парковку магазина
Вчера, 12:26
Фермеры блокируют трассы A1 и А16 на севере столицы, A13 на западе, A6 на юге, А5 на юго-востоке, A10 и А11 на юго-западе - в нескольких десятках километров от Парижа. Аграрии блокируют в том числе пункты пропуска на дорогах недалеко от Версаля и Фонтенбло.
Профсоюзы проводят акции в департаментах Ивелин, Эссон и Валь-д-Уаз. Как следует из их коммюнике, аграрии намерены продолжать акцию по меньшей мере до полуночи.
Ранее профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale) также заявил о намерении заблокировать один из крупнейших международных оптовых рынков сельхозпродукции "Рюнжи" вблизи Парижа.
Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа, в то время как президент страны Эммануэль Макрон находится с двухдневным визитом в Индии.
Фермеры подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки в знак протеста против налогообложения и снижения доходов в Ажене - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен
24 января, 23:35
Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Марш в Париже против закона, ужесточающего правила иммиграции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Во Франции 75 тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции
21 января, 20:30
 
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