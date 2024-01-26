Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа
BFMTV: протестующие фермеры блокировали подъезды к Парижу по многим направлениям
© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Множество фермеров на тракторах в пятницу перекрыли движение на ряде основных шоссе в Париж в рамках национальных протестов против политики властей, сообщает телеканал BFMTV.
Профсоюзы FDSEA и Jeunes Agriculteurs призвали аграриев устроить "операцию "Улитка", двигаясь на малых скоростях и тем самым создавая огромные пробки на всех основных транспортных магистралях, ведущих во французскую столицу.
Профсоюзы проводят акции в департаментах Ивелин, Эссон и Валь-д-Уаз. Как следует из их коммюнике, аграрии намерены продолжать акцию по меньшей мере до полуночи.
Ранее профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale) также заявил о намерении заблокировать один из крупнейших международных оптовых рынков сельхозпродукции "Рюнжи" вблизи Парижа.
Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа, в то время как президент страны Эммануэль Макрон находится с двухдневным визитом в Индии.
Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.