https://ria.ru/20240126/parizh-1923756988.html

Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа

Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа - РИА Новости, 26.01.2024

Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа

Множество фермеров на тракторах в пятницу перекрыли движение на ряде основных шоссе в Париж в рамках национальных протестов против политики властей, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:58

2024-01-26T19:58

2024-01-26T20:21

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версаль

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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Множество фермеров на тракторах в пятницу перекрыли движение на ряде основных шоссе в Париж в рамках национальных протестов против политики властей, сообщает телеканал BFMTV. Профсоюзы FDSEA и Jeunes Agriculteurs призвали аграриев устроить "операцию "Улитка", двигаясь на малых скоростях и тем самым создавая огромные пробки на всех основных транспортных магистралях, ведущих во французскую столицу. Фермеры блокируют трассы A1 и А16 на севере столицы, A13 на западе, A6 на юге, А5 на юго-востоке, A10 и А11 на юго-западе - в нескольких десятках километров от Парижа. Аграрии блокируют в том числе пункты пропуска на дорогах недалеко от Версаля и Фонтенбло. Профсоюзы проводят акции в департаментах Ивелин, Эссон и Валь-д-Уаз. Как следует из их коммюнике, аграрии намерены продолжать акцию по меньшей мере до полуночи. Ранее профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale) также заявил о намерении заблокировать один из крупнейших международных оптовых рынков сельхозпродукции "Рюнжи" вблизи Парижа. Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа, в то время как президент страны Эммануэль Макрон находится с двухдневным визитом в Индии. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923619291.html

https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html

https://ria.ru/20240121/protest-1922657106.html

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в мире, париж, франция, версаль, эммануэль макрон