https://ria.ru/20240126/orlan-1923674586.html
В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста
В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста - РИА Новости, 26.01.2024
В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста
В Астраханской области отловили и доставили на ветеринарное обследование раненого орлана-белохвоста, сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:18
2024-01-26T15:18
2024-01-26T16:09
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астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Астраханской области отловили и доставили на ветеринарное обследование раненого орлана-белохвоста, сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале."В службу поступило сообщение о раненой дикой птице — краснокнижном орлане-белохвосте. Под руководством сотрудников Росприроднадзора он был отловлен и доставлен на ветеринарное обследование", — говорится в заявлении.По данным ведомства, у хищника выявили открытый перелом плечевой кости со смещением, ему требуется сложная хирургическая операция. "Птица временно находится под присмотром специалистов зоопарка "Баба Фрося". Помимо лечения, орлану предстоит долгая реабилитация", — отметили в Росприроднадзоре. Уточняется, что вопрос о возвращении животного в дикую природу будет решаться после полного его восстановления.
https://ria.ru/20240122/volk-1922744308.html
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астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Астраханская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста
Росприроднадзор спас раненого орлана-белохвоста в Астраханской области
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
В Астраханской области отловили и доставили на ветеринарное обследование раненого орлана-белохвоста, сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале
.
"В службу поступило сообщение о раненой дикой птице — краснокнижном орлане-белохвосте. Под руководством сотрудников Росприроднадзора он был отловлен и доставлен на ветеринарное обследование", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, у хищника выявили открытый перелом плечевой кости со смещением, ему требуется сложная хирургическая операция.
"Птица временно находится под присмотром специалистов зоопарка "Баба Фрося". Помимо лечения, орлану предстоит долгая реабилитация", — отметили в Росприроднадзоре.
Уточняется, что вопрос о возвращении животного в дикую природу будет решаться после полного его восстановления.
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