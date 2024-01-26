https://ria.ru/20240126/orlan-1923674586.html

В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста

В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста - РИА Новости, 26.01.2024

В Астраханской области спасли редкого орлана-белохвоста

В Астраханской области отловили и доставили на ветеринарное обследование раненого орлана-белохвоста, сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:18

2024-01-26T15:18

2024-01-26T16:09

хорошие новости

астраханская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Астраханской области отловили и доставили на ветеринарное обследование раненого орлана-белохвоста, сообщил Росприроднадзор в Telegram-канале."В службу поступило сообщение о раненой дикой птице — краснокнижном орлане-белохвосте. Под руководством сотрудников Росприроднадзора он был отловлен и доставлен на ветеринарное обследование", — говорится в заявлении.По данным ведомства, у хищника выявили открытый перелом плечевой кости со смещением, ему требуется сложная хирургическая операция. "Птица временно находится под присмотром специалистов зоопарка "Баба Фрося". Помимо лечения, орлану предстоит долгая реабилитация", — отметили в Росприроднадзоре. Уточняется, что вопрос о возвращении животного в дикую природу будет решаться после полного его восстановления.

https://ria.ru/20240122/volk-1922744308.html

https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html

астраханская область

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астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)