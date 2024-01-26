В ООН не могут проверить подлинность заявлений России и Киева по Ил-76
Замгенсека: ООН не может проверить подлинность заявлений России и Киева по Ил-76
Заседание СБ ООН. Архивное фото
ООН, 26 янв – РИА Новости. ООН не может проверить подлинность утверждений России и Киева по поводу обстоятельств крушения Ил-76, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
«
"Как заявляют российские власти, на самолете были 65 украинских военнопленных, российский экипаж из 6 человек и трое российских военнослужащих. Согласно заявлениям украинских властей, самолет мог перевозить ракеты для российских военных систем. Насколько мы понимаем, Россия и Украина проводят раздельные расследования инцидента, и Украина запросила проведение международного расследования", - сказала ДиКарло.
"ООН не может проверить подлинность этих сообщений об обстоятельствах крушения", - подчеркнула она.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.