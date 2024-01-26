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Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Украины в СБ ООН - РИА Новости, 26.01.2024
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02:27 26.01.2024 (обновлено: 05:23 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/oon-1923544179.html
Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Украины в СБ ООН
Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Украины в СБ ООН - РИА Новости, 26.01.2024
Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Украины в СБ ООН
Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:27
2024-01-26T05:23
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский. Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно. Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. "Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средства перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном. Как указала Гайовишин, все обстоятельства крушения самолета расследуются украинскими властями. При этом, по ее словам, Киев настаивает на проведении международного расследования для установления всех обстоятельств инцидента. "Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность", - сказал журналистам Полянский по завершении заседания Совбеза, комментируя слова украинской представительницы. При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании. "Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Украины в СБ ООН

Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно.
Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. "Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средства перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном.
Как указала Гайовишин, все обстоятельства крушения самолета расследуются украинскими властями. При этом, по ее словам, Киев настаивает на проведении международного расследования для установления всех обстоятельств инцидента.
"Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность", - сказал журналистам Полянский по завершении заседания Совбеза, комментируя слова украинской представительницы.
При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании. "Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Полянский заявил, что спонсоры Киева отвечают за его преступления
01:41
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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