https://ria.ru/20240126/oon-1923540257.html

Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН

Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН

Россия разочарована тем, что Париж, председательствующий в СБ ООН, не назначил запрошенное РФ срочно заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 на среду, а проводит РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:08

2024-01-26T01:08

2024-01-26T01:11

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Россия разочарована тем, что Париж, председательствующий в СБ ООН, не назначил запрошенное РФ срочно заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 на среду, а проводит его в четверг, Москва призывает не ставить интересы НАТО и Киева выше обязанностей председательства, заявил на заседании Совета безопасности первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы сожалеем, что вы взялись определять за нас срочность или несрочность заседания", - сказал Полянский. "Мы очень разочарованы повелением Франции. Мы просим вас сопротивляться давлению на вас в рамках натовской солидарности и не ставить интересы НАТО и Киева над вашими обязанностями на посту председателя", - подчеркнул он. Ранее РФ запросила заседание СБ ООН в связи со сбитым Ил-76 на 23.00 мск среды. Однако председательствующая Франция назначила заседание лишь на 1.00 мск пятницы.

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