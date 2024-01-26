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Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН - РИА Новости, 26.01.2024
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01:08 26.01.2024 (обновлено: 01:11 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/oon-1923540257.html
Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН
Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН - РИА Новости, 26.01.2024
Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН
Россия разочарована тем, что Париж, председательствующий в СБ ООН, не назначил запрошенное РФ срочно заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 на среду, а проводит РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:08
2024-01-26T01:11
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киев
дмитрий полянский
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Россия разочарована тем, что Париж, председательствующий в СБ ООН, не назначил запрошенное РФ срочно заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 на среду, а проводит его в четверг, Москва призывает не ставить интересы НАТО и Киева выше обязанностей председательства, заявил на заседании Совета безопасности первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы сожалеем, что вы взялись определять за нас срочность или несрочность заседания", - сказал Полянский. "Мы очень разочарованы повелением Франции. Мы просим вас сопротивляться давлению на вас в рамках натовской солидарности и не ставить интересы НАТО и Киева над вашими обязанностями на посту председателя", - подчеркнул он. Ранее РФ запросила заседание СБ ООН в связи со сбитым Ил-76 на 23.00 мск среды. Однако председательствующая Франция назначила заседание лишь на 1.00 мск пятницы.
https://ria.ru/20240126/oon-1923539650.html
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в мире, россия, франция, киев, дмитрий полянский, оон, нато, ил-76
В мире, Россия, Франция, Киев, Дмитрий Полянский, ООН, НАТО, Ил-76
Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН

Россия в ООН призвала Францию не ставить интересы НАТО выше долга председателя

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. Россия разочарована тем, что Париж, председательствующий в СБ ООН, не назначил запрошенное РФ срочно заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 на среду, а проводит его в четверг, Москва призывает не ставить интересы НАТО и Киева выше обязанностей председательства, заявил на заседании Совета безопасности первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Мы сожалеем, что вы взялись определять за нас срочность или несрочность заседания", - сказал Полянский.
"Мы очень разочарованы повелением Франции. Мы просим вас сопротивляться давлению на вас в рамках натовской солидарности и не ставить интересы НАТО и Киева над вашими обязанностями на посту председателя", - подчеркнул он.
Ранее РФ запросила заседание СБ ООН в связи со сбитым Ил-76 на 23.00 мск среды. Однако председательствующая Франция назначила заседание лишь на 1.00 мск пятницы.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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В миреРоссияФранцияКиевДмитрий ПолянскийООННАТОИл-76
 
 
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