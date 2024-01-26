https://ria.ru/20240126/oon-1923539650.html

Полянский осудил отказ международных организаций осудить Киев за Ил-76

Полянский осудил отказ международных организаций осудить Киев за Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский осудил отказ международных организаций осудить Киев за Ил-76

Россия глубоко сожалеет в связи с тем, что представители международных организаций отказываются комментировать инцидент с российским Ил-76, заявил на заседании... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:00

2024-01-26T01:00

2024-01-26T01:28

россия

оон

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

киев

украина

дмитрий полянский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg

ООН, 26 янв – РИА Новости. Россия глубоко сожалеет в связи с тем, что представители международных организаций отказываются комментировать инцидент с российским Ил-76, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."У нас вызывает глубокое сожаление, что представители международных организаций в духе самых вопиющих двойных стандартов стыдливо отказываются комментировать произошедшее", - сказал Полянский.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. СК возбудил дело о теракте.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240126/samolet-1923541111.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оон, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, в мире, киев, украина, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)