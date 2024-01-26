https://ria.ru/20240126/oniks-1923652033.html

Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" существенно увеличат

Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" существенно увеличат - РИА Новости, 26.01.2024

Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" существенно увеличат

НПО машиностроения активно работает над увеличением дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", сообщил гендиректор — генконструктор организации... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:03

2024-01-26T14:03

2024-01-26T14:54

безопасность

россия

александр леонов

нпо машиностроения

новое оружие россии

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РЕУТОВ (Московская область), 26 янв — РИА Новости. НПО машиностроения активно работает над увеличением дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", сообщил гендиректор — генконструктор организации Александр Леонов. "У нас перспективы развития "Оникса" есть. В том числе <...> существенное увеличение дальности", — сказал он, отметив, что пока не готов назвать конкретные цифры, но заверил, что такая работа проводится.Леонов также прокомментировал применение берегового ракетного комплекса "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" для поражения наземных целей в зоне спецоперации."Больше, чем говорит министерство обороны, мне сказать нечего. То, что говорит Минобороны, в СМИ отражается. Применяется, оценки положительные", — указал генконструктор.Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России.Ранее Минобороны сообщало о применении этого вида оружия для нанесения ударов по украинским военным объектам в ходе СВО.

https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html

https://ria.ru/20231225/pantsir-1917972070.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, александр леонов, нпо машиностроения, вмф рф