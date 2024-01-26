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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 26.01.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 21.40 в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:03
2024-01-26T23:03
2024-01-26T23:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
сцкк
донецк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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куйбышевский район, сцкк, донецк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, СЦКК, Донецк, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка