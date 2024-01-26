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В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 26.01.2024 (обновлено: 16:27 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/obmen-1923697607.html
В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76
В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76
Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал в эфире телеканала "Рада" факт "сорванного обмена" пленными, которых два РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:16
2024-01-26T16:27
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
в мире
гур минобороны украины
украина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал в эфире телеканала "Рада" факт "сорванного обмена" пленными, которых два дня назад везли на Ил-76 в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", но ничего не сказал про причастность ВСУ к катастрофе."Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным (за время конфликта на Украине – ред.)", - сказал Юсов. При этом точное число военнопленных он называть не стал, отметив, что "до обмена о таких вещах не сообщается".По словам Юсова, в связи с крушением Ил-76 под Белгородом Украина хотела бы провести независимое расследование, чтобы "установить все обстоятельства". Но на данный момент, добавил он, Киев "не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы".ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
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крушение ил-76 в белгородской области, в мире, гур минобороны украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире, ГУР Минобороны Украины, Украина
В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76

Представитель ГУР признал факт сорванного обмена пленными, летевших на Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал в эфире телеканала "Рада" факт "сорванного обмена" пленными, которых два дня назад везли на Ил-76 в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", но ничего не сказал про причастность ВСУ к катастрофе.
"Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным (за время конфликта на Украине – ред.)", - сказал Юсов. При этом точное число военнопленных он называть не стал, отметив, что "до обмена о таких вещах не сообщается".
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
По словам Юсова, в связи с крушением Ил-76 под Белгородом Украина хотела бы провести независимое расследование, чтобы "установить все обстоятельства". Но на данный момент, добавил он, Киев "не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы".
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Жители села Яблоново о падении Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиВ миреГУР Минобороны УкраиныУкраина
 
 
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