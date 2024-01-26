https://ria.ru/20240126/obmen-1923697607.html

В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76

В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал в эфире телеканала "Рада" факт "сорванного обмена" пленными, которых два РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:16

2024-01-26T16:16

2024-01-26T16:27

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

гур минобороны украины

украина

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал в эфире телеканала "Рада" факт "сорванного обмена" пленными, которых два дня назад везли на Ил-76 в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", но ничего не сказал про причастность ВСУ к катастрофе."Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным (за время конфликта на Украине – ред.)", - сказал Юсов. При этом точное число военнопленных он называть не стал, отметив, что "до обмена о таких вещах не сообщается".По словам Юсова, в связи с крушением Ил-76 под Белгородом Украина хотела бы провести независимое расследование, чтобы "установить все обстоятельства". Но на данный момент, добавил он, Киев "не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы".ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших их офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

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крушение ил-76 в белгородской области, в мире, гур минобороны украины, украина