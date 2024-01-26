https://ria.ru/20240126/netanyakhu-1923721887.html

Нетаньяху счел справедливым решение суда ООН

Нетаньяху счел справедливым решение суда ООН - РИА Новости, 26.01.2024

Нетаньяху счел справедливым решение суда ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решения Международного суда ООН по сектору Газа, назвал справедливым то, что суд оставил за Израилем... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:21

2024-01-26T17:21

2024-01-26T17:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решения Международного суда ООН по сектору Газа, назвал справедливым то, что суд оставил за Израилем право на самозащиту. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР, в котором Израиль обвиняется в совершении предполагаемого геноцида в секторе Газа. Председатель МС ООН Джоан Донохью объявила на слушании в пятницу, что суд обязал Израиль принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Суд также обязал Израиль срочно обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Как и каждая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищать себя. Гнусная попытка лишить Израиль этого фундаментального права является вопиющей дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отвергнута. Обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, не только ложно, оно возмутительно, и порядочные люди во всем мире должны его отвергнуть", - заявил премьер. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль в свою очередь пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не было никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240126/oon-1923688374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, юар, гаага, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году