https://ria.ru/20240126/nelegaly-1923729870.html

Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока

Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока - РИА Новости, 26.01.2024

Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока

Суды в Мурманской области и Карелии постановили выслать из России 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались нелегально попасть из России в Европу,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:46

2024-01-26T17:46

2024-01-26T17:46

мурманская область

россия

республика карелия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Суды в Мурманской области и Карелии постановили выслать из России 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались нелегально попасть из России в Европу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. "На территории Республики Карелия и Мурманской области задержано 15 иностранцев, которые имели намерение незаконного пересечения государственной границы РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Лахденпохском районе Республики Карелия выявлено 10 иностранных граждан, в Кольском районе Мурманской области - пять иностранцев, следовавших в направлении границы. Как установили пограничники, граждане стран Ближнего Востока прибыли в приграничные районы Карелии и Мурманской области на такси. Установлено, что иностранцы находились на территории РФ с нарушениями правил пребывания в Российской Федерации. "Решениями Лахденпохского районного суда Республики Карелия и Кольского районного суда Мурманской области указанные иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 2. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ", - отметили в погрануправлении. Лахденпохский район Карелии и Кольский Мурманской области граничат с Финляндией. С 18 ноября прошлого года Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией. В настоящее время все восемь пассажирских переходов на восточной границе закрыты до 11 февраля. Правительство Финляндии мотивировало решение организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

мурманская область

россия

республика карелия

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мурманская область, россия, республика карелия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия