Рейтинг@Mail.ru
Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/nelegaly-1923729870.html
Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока
Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока - РИА Новости, 26.01.2024
Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока
Суды в Мурманской области и Карелии постановили выслать из России 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались нелегально попасть из России в Европу,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:46
2024-01-26T17:46
мурманская область
россия
республика карелия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Суды в Мурманской области и Карелии постановили выслать из России 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались нелегально попасть из России в Европу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. "На территории Республики Карелия и Мурманской области задержано 15 иностранцев, которые имели намерение незаконного пересечения государственной границы РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Лахденпохском районе Республики Карелия выявлено 10 иностранных граждан, в Кольском районе Мурманской области - пять иностранцев, следовавших в направлении границы. Как установили пограничники, граждане стран Ближнего Востока прибыли в приграничные районы Карелии и Мурманской области на такси. Установлено, что иностранцы находились на территории РФ с нарушениями правил пребывания в Российской Федерации. "Решениями Лахденпохского районного суда Республики Карелия и Кольского районного суда Мурманской области указанные иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 2. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ", - отметили в погрануправлении. Лахденпохский район Карелии и Кольский Мурманской области граничат с Финляндией. С 18 ноября прошлого года Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией. В настоящее время все восемь пассажирских переходов на восточной границе закрыты до 11 февраля. Правительство Финляндии мотивировало решение организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.
https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html
https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html
мурманская область
россия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, россия, республика карелия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Мурманская область, Россия, Республика Карелия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Из Карелии и Мурманской области вышлют нелегалов с Ближнего Востока

Из Карелии и Мурманской области вышлют 15 нелегалов с Ближнего Востока

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Суды в Мурманской области и Карелии постановили выслать из России 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались нелегально попасть из России в Европу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.
"На территории Республики Карелия и Мурманской области задержано 15 иностранцев, которые имели намерение незаконного пересечения государственной границы РФ", - говорится в сообщении.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мигрантский криминал: кто виноват и что делать
22 января, 08:00
Отмечается, что в Лахденпохском районе Республики Карелия выявлено 10 иностранных граждан, в Кольском районе Мурманской области - пять иностранцев, следовавших в направлении границы. Как установили пограничники, граждане стран Ближнего Востока прибыли в приграничные районы Карелии и Мурманской области на такси. Установлено, что иностранцы находились на территории РФ с нарушениями правил пребывания в Российской Федерации.
"Решениями Лахденпохского районного суда Республики Карелия и Кольского районного суда Мурманской области указанные иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 2. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ", - отметили в погрануправлении.
Лахденпохский район Карелии и Кольский Мурманской области граничат с Финляндией. С 18 ноября прошлого года Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией. В настоящее время все восемь пассажирских переходов на восточной границе закрыты до 11 февраля. Правительство Финляндии мотивировало решение организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.
Иммигранты из Мексики в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Миграционный вопрос испортил Запад
1 января, 08:00
 
Мурманская областьРоссияРеспублика КарелияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала