https://ria.ru/20240126/neft-1923771968.html
Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель - РИА Новости, 26.01.2024
Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 0,2-0,6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 30 ноября превысила 83 доллара, следует из данных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:37
2024-01-26T21:37
2024-01-26T21:56
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 0,2-0,6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 30 ноября превысила 83 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 21.50 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 82,91 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 ноября превышал 83 доллара. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 77,52 доллара.Неделю цены на нефть могут завершить значительным ростом: Brent с понедельника подорожал на 6,2%, WTI - на 6,3%. Это станет для котировок вторым подряд недельным ростом.По словам исполнительного директора Infrastructure Capital Advisors Джея Хэтфилда (Jay Hatfield), которого цитирует портал MarketWatch, ралли нефти отражает в себе возвращение к "нормальной" зиме после очень теплого декабря, "который сократил спрос на топливо для отопления и оказал давление на цены на нефть".Инвесторы обращают внимание на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 26 января их число выросло на две - до 499 агрегатов.
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brent, wti (нефть), цены на нефть, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть, В мире
Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent впервые с 30 ноября превысила 83 доллара за баррель
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 0,2-0,6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 30 ноября превысила 83 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.50 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 82,91 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 ноября превышал 83 доллара. Мартовские фьючерсы на WTI
дорожали на 0,21%, до 77,52 доллара.
Неделю цены на нефть могут завершить значительным ростом: Brent с понедельника подорожал на 6,2%, WTI - на 6,3%. Это станет для котировок вторым подряд недельным ростом.
По словам исполнительного директора Infrastructure Capital Advisors Джея Хэтфилда (Jay Hatfield), которого цитирует портал MarketWatch, ралли нефти отражает в себе возвращение к "нормальной" зиме после очень теплого декабря, "который сократил спрос на топливо для отопления и оказал давление на цены на нефть".
Инвесторы обращают внимание на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes
о числе действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 26 января их число выросло на две - до 499 агрегатов.
США готовятся разрушить ключевую российскую отрасль