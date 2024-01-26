https://ria.ru/20240126/neft-1923771968.html

Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель - РИА Новости, 26.01.2024

Цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 0,2-0,6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 30 ноября превысила 83 доллара, следует из данных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:37

2024-01-26T21:37

2024-01-26T21:56

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 0,2-0,6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 30 ноября превысила 83 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 21.50 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 82,91 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 ноября превышал 83 доллара. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 77,52 доллара.Неделю цены на нефть могут завершить значительным ростом: Brent с понедельника подорожал на 6,2%, WTI - на 6,3%. Это станет для котировок вторым подряд недельным ростом.По словам исполнительного директора Infrastructure Capital Advisors Джея Хэтфилда (Jay Hatfield), которого цитирует портал MarketWatch, ралли нефти отражает в себе возвращение к "нормальной" зиме после очень теплого декабря, "который сократил спрос на топливо для отопления и оказал давление на цены на нефть".Инвесторы обращают внимание на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 26 января их число выросло на две - до 499 агрегатов.

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

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