https://ria.ru/20240126/nedvizhimost-1923753743.html

В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью

В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью - РИА Новости, 26.01.2024

В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:37

2024-01-26T19:37

2024-01-26T19:37

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, говорится в пресс-релизе ведомства. "Министр обороны Антти Хяккянен назначил межведомственную рабочую группу для оценки возможного полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами и для подготовки законодательства по этому вопросу", - говорится в сообщении. Исключения будут рассматриваться при разработке соответствующего законодательства. Срок полномочий рабочей группы заканчивается 31 марта 2024 года, уточняет ведомство. В начале января Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы. Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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финляндия, евросоюз, в мире