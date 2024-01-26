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В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью - РИА Новости, 26.01.2024
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19:37 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/nedvizhimost-1923753743.html
В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью
В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью - РИА Новости, 26.01.2024
В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:37
2024-01-26T19:37
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, говорится в пресс-релизе ведомства. "Министр обороны Антти Хяккянен назначил межведомственную рабочую группу для оценки возможного полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами и для подготовки законодательства по этому вопросу", - говорится в сообщении. Исключения будут рассматриваться при разработке соответствующего законодательства. Срок полномочий рабочей группы заканчивается 31 марта 2024 года, уточняет ведомство. В начале января Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы. Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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финляндия, евросоюз, в мире
Финляндия, Евросоюз, В мире
В Финляндии россиянам могут полностью запретить сделки с недвижимостью

МО Финляндии начало работу по полному запрету россиянам сделок с недвижимостью

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Министр обороны Антти Хяккянен назначил межведомственную рабочую группу для оценки возможного полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами и для подготовки законодательства по этому вопросу", - говорится в сообщении.
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Исключения будут рассматриваться при разработке соответствующего законодательства. Срок полномочий рабочей группы заканчивается 31 марта 2024 года, уточняет ведомство.
В начале января Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.
Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.
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