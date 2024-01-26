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В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности - РИА Новости, 26.01.2024
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11:09 26.01.2024
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В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности
В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности - РИА Новости, 26.01.2024
В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности
Президент России Владимир Путин поручил РАН и Российскому научному фонду (РНФ) до мая дать предложения о независимой этической оценке результатов научной и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:09
2024-01-26T11:09
россия
владимир путин
геннадий красников
александр хлунов
российский научный фонд
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РАН и Российскому научному фонду (РНФ) до мая дать предложения о независимой этической оценке результатов научной и инновационной деятельности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" подготовить совместно с Российским научным фондом и представить предложения по формированию подходов к проведению независимой этической оценки результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности. Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении. Ответственными за выполнение поручения назначены глава РАН Геннадий Красников и гендиректор РНФ Александр Хлунов.
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россия, владимир путин, геннадий красников, александр хлунов, российский научный фонд, российская академия наук, наука
Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Александр Хлунов, Российский научный фонд, Российская академия наук, Наука
В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности

РАН и РНФ предложат подход к этической оценке результатов научной деятельности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РАН и Российскому научному фонду (РНФ) до мая дать предложения о независимой этической оценке результатов научной и инновационной деятельности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" подготовить совместно с Российским научным фондом и представить предложения по формированию подходов к проведению независимой этической оценки результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности. Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении.
Ответственными за выполнение поручения назначены глава РАН Геннадий Красников и гендиректор РНФ Александр Хлунов.
 
РоссияВладимир ПутинГеннадий КрасниковАлександр ХлуновРоссийский научный фондРоссийская академия наукНаука
 
 
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