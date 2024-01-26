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В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности

В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности - РИА Новости, 26.01.2024

В России предложат независимую этическую оценку итогов научной деятельности

Президент России Владимир Путин поручил РАН и Российскому научному фонду (РНФ) до мая дать предложения о независимой этической оценке результатов научной и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:09

2024-01-26T11:09

2024-01-26T11:09

россия

владимир путин

геннадий красников

александр хлунов

российский научный фонд

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РАН и Российскому научному фонду (РНФ) до мая дать предложения о независимой этической оценке результатов научной и инновационной деятельности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" подготовить совместно с Российским научным фондом и представить предложения по формированию подходов к проведению независимой этической оценки результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности. Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении. Ответственными за выполнение поручения назначены глава РАН Геннадий Красников и гендиректор РНФ Александр Хлунов.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, геннадий красников, александр хлунов, российский научный фонд, российская академия наук, наука