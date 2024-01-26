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СМИ: страны НАТО пошли на опасный маневр из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 26.01.2024 (обновлено: 18:04 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/nato-1923718132.html
СМИ: страны НАТО пошли на опасный маневр из-за провалов ВСУ
СМИ: страны НАТО пошли на опасный маневр из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024
СМИ: страны НАТО пошли на опасный маневр из-за провалов ВСУ
НАТО проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов ВСУ на передовой, пишет Global Times. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:09
2024-01-26T18:04
специальная военная операция на украине
россия
европа
москва
сергей нарышкин
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. НАТО проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов ВСУ на передовой, пишет Global Times."Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Пока нет признаков ослабления конфликта. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса решил оказать военное давление на Россию", — говорится в материале.Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу полагает, что эти учения только приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе."Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже почти два года, и международное сообщество выступает за мир. Однако НАТО идет против течения, провоцируя и оказывая давление на Россию с помощью масштабных военных учений, что приведет к конфронтации во всем мире", — резюмировал он.Учения Steadfast Defender пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. В начале октября 2023-го глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.Как ранее на этой неделе отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240126/putin-1923669674.html
https://ria.ru/20240126/krym-1923552534.html
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россия, европа, москва, сергей нарышкин, владимир путин, нато, в мире, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Москва, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, НАТО, В мире, Политика
СМИ: страны НАТО пошли на опасный маневр из-за провалов ВСУ

GT: НАТО проводит крупнейшие учения из-за провалов ВСУ на фронте

© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaВоеннослужащие США во время учений в Румынии
Военнослужащие США во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo Lechuga
Военнослужащие США во время учений в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. НАТО проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов ВСУ на передовой, пишет Global Times.
"Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Пока нет признаков ослабления конфликта. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса решил оказать военное давление на Россию", — говорится в материале.
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Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу полагает, что эти учения только приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе.
"Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже почти два года, и международное сообщество выступает за мир. Однако НАТО идет против течения, провоцируя и оказывая давление на Россию с помощью масштабных военных учений, что приведет к конфронтации во всем мире", — резюмировал он.
Учения Steadfast Defender пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. В начале октября 2023-го глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
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Как ранее на этой неделе отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России
25 января, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаМоскваСергей НарышкинВладимир ПутинНАТОВ миреПолитика
 
 
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