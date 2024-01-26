https://ria.ru/20240126/nato-1923600780.html

Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством

Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством - РИА Новости, 26.01.2024

Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством

Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:32

2024-01-26T11:32

2024-01-26T11:32

россия

сша

александр форманчук

билл клинтон

нато

в мире

борис ельцин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог Александр Форманчук. Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. В свою очередь экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами. "Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов нашей страны. НАТО никогда не воспринимала Россию как равного партнера, подспудно вынашивая планы захвата ее территорий и установления контроля над ее ресурсами", - сказал Форманчук. По его словам, первым этапом реализации натовского плана как раз и стало расширение альянса на восток, приближение к границам России.

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, александр форманчук, билл клинтон, нато, в мире, борис ельцин