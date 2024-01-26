Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством
Историк Форманчук: вступив в НАТО, Россия предала бы национальные интересы
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог Александр Форманчук.
Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.
В свою очередь экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами.
"Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов нашей страны. НАТО никогда не воспринимала Россию как равного партнера, подспудно вынашивая планы захвата ее территорий и установления контроля над ее ресурсами", - сказал Форманчук. По его словам, первым этапом реализации натовского плана как раз и стало расширение альянса на восток, приближение к границам России.