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Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством - РИА Новости, 26.01.2024
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11:32 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/nato-1923600780.html
Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством
Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством - РИА Новости, 26.01.2024
Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством
Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:32
2024-01-26T11:32
россия
сша
александр форманчук
билл клинтон
нато
в мире
борис ельцин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог Александр Форманчук. Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. В свою очередь экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами. "Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов нашей страны. НАТО никогда не воспринимала Россию как равного партнера, подспудно вынашивая планы захвата ее территорий и установления контроля над ее ресурсами", - сказал Форманчук. По его словам, первым этапом реализации натовского плана как раз и стало расширение альянса на восток, приближение к границам России.
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россия, сша, александр форманчук, билл клинтон, нато, в мире, борис ельцин
Россия, США, Александр Форманчук, Билл Клинтон, НАТО, В мире, Борис Ельцин
Эксперт заявил, что вступление России в НАТО стало бы предательством

Историк Форманчук: вступив в НАТО, Россия предала бы национальные интересы

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов страны, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма, историк и политолог Александр Форманчук.
Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.
В свою очередь экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами.
"Вступление России в НАТО стало бы предательством национальных интересов нашей страны. НАТО никогда не воспринимала Россию как равного партнера, подспудно вынашивая планы захвата ее территорий и установления контроля над ее ресурсами", - сказал Форманчук. По его словам, первым этапом реализации натовского плана как раз и стало расширение альянса на восток, приближение к границам России.
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