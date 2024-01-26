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МИД России призвал СБ ООН предпринять шаги для прекращения насилия в Газе

МИД России призвал СБ ООН предпринять шаги для прекращения насилия в Газе - РИА Новости, 26.01.2024

МИД России призвал СБ ООН предпринять шаги для прекращения насилия в Газе

Суд ООН признал, что масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде, это подтверждает справедливость позиции... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:51

2024-01-26T19:51

2024-01-26T20:05

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Суд ООН признал, что масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде, это подтверждает справедливость позиции Москвы, которая призывает к немедленному прекращению огня и рассчитывает, что Совбез ООН предпримет шаги к прекращению насилия в секторе Газа, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске."Суд в предварительном плане признал, что масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде. Это в очередной раз подтверждает справедливость позиции России о необходимости немедленного прекращения насилия. Она базируется как на общепризнанных нормах международного права, так и на общечеловеческой морали", - сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.Дипломат добавила, что Москва по-прежнему рассчитывает "на соответствующие шаги по линии Совета Безопасности ООН и возврат к дипломатическим усилиям в соответствии с универсальной международно-правовой основой ближневосточного урегулирования".Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.Израиль пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не было никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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