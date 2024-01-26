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Три женщины обвинили испанского режиссера Вермута в сексуальном насилии
Три женщины обвинили испанского режиссера Вермута в сексуальном насилии - РИА Новости, 26.01.2024
Три женщины обвинили испанского режиссера Вермута в сексуальном насилии
Три женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны испанского режиссера Карлоса Вермута в период с мая 2014 года по февраль 2022 года,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:42
2024-01-26T15:42
2024-01-26T15:57
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МАДРИД, 26 ноя - РИА Новости. Три женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны испанского режиссера Карлоса Вермута в период с мая 2014 года по февраль 2022 года, сообщила в пятницу газета El Pais. По информации издания, жертвами деятеля искусств оказались студентка, сотрудница одной из его постановок и работница сферы культуры. Они утверждают, что режиссер якобы воспользовался своим признанием и положением в киноиндустрии, чтобы вступить в насильственные сексуальные отношения, на которые они не давали согласия. Отмечается, что все три женщины похожи друг на друга физически: две из них моложе его, им было 21 и 26 лет на момент предполагаемого нападения. Все они небольшого роста и говорят, что не смогли оттолкнуть режиссёра или защитить себя, опасаясь, что с ними может случиться что-то худшее. Ни одна из женщин не сообщила о случившемся в полицию, потому что, по их словам, двое из них боялись потерять работу, а еще одна - не получить ее. По данным министерства равноправия Испании, только восемь процентов жертв сексуального насилия решаются заявить об этом. Вермут, трижды опрошенный El Pais, заверил, что совершал все действия с согласия женщин. "Другое дело, что человек дома чувствовал себя плохо после этого и, возможно, в тот момент боялся об этом сказать. Я не могу об этом знать", - заверил он. Карлос Вермут, родившийся в Мадриде в 1980 году, - кинорежиссер, сценарист, мультипликатор и продюсер. Он начал заявлять о себе в испанском кино с дебютного фильма "Бриллиантовая вспышка" (2011). Второй полнометражный фильм, "Волшебная девушка" (2014), принес ему широкое признание.
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РИА Новости
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РИА Новости
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испания, мадрид, новости культуры
Культура, Испания, Мадрид, Новости культуры
Три женщины обвинили испанского режиссера Вермута в сексуальном насилии
СМИ: Три женщины обвинили испанского режиссера Вермута в сексуальном насилии
МАДРИД, 26 ноя - РИА Новости. Три женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны испанского режиссера Карлоса Вермута в период с мая 2014 года по февраль 2022 года, сообщила в пятницу газета El Pais.
По информации издания, жертвами деятеля искусств оказались студентка, сотрудница одной из его постановок и работница сферы культуры. Они утверждают, что режиссер якобы воспользовался своим признанием и положением в киноиндустрии, чтобы вступить в насильственные сексуальные отношения, на которые они не давали согласия.
Отмечается, что все три женщины похожи друг на друга физически: две из них моложе его, им было 21 и 26 лет на момент предполагаемого нападения. Все они небольшого роста и говорят, что не смогли оттолкнуть режиссёра или защитить себя, опасаясь, что с ними может случиться что-то худшее. Ни одна из женщин не сообщила о случившемся в полицию, потому что, по их словам, двое из них боялись потерять работу, а еще одна - не получить ее. По данным министерства равноправия Испании, только восемь процентов жертв сексуального насилия решаются заявить об этом.
Вермут, трижды опрошенный El Pais, заверил, что совершал все действия с согласия женщин. "Другое дело, что человек дома чувствовал себя плохо после этого и, возможно, в тот момент боялся об этом сказать. Я не могу об этом знать", - заверил он.
Карлос Вермут, родившийся в Мадриде в 1980 году, - кинорежиссер, сценарист, мультипликатор и продюсер. Он начал заявлять о себе в испанском кино с дебютного фильма "Бриллиантовая вспышка" (2011). Второй полнометражный фильм, "Волшебная девушка" (2014), принес ему широкое признание.
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