https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923550205.html

Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы

Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы - РИА Новости, 26.01.2024

Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы

Участники поджогов военкоматов и подобных акций в России губят свою судьбу ради того, чтобы западные чиновники отчитывались о своей антироссийской работе,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:06

2024-01-26T05:06

2024-01-26T10:11

россия

сергей нарышкин

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Участники поджогов военкоматов и подобных акций в России губят свою судьбу ради того, чтобы западные чиновники отчитывались о своей антироссийской работе, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20240126/rossiya-1923548977.html

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россия, сергей нарышкин, общество