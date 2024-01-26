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Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы - РИА Новости, 26.01.2024
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05:06 26.01.2024 (обновлено: 10:11 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923550205.html
Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы
Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы - РИА Новости, 26.01.2024
Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы
Участники поджогов военкоматов и подобных акций в России губят свою судьбу ради того, чтобы западные чиновники отчитывались о своей антироссийской работе,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:06
2024-01-26T10:11
россия
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Участники поджогов военкоматов и подобных акций в России губят свою судьбу ради того, чтобы западные чиновники отчитывались о своей антироссийской работе, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
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россия, сергей нарышкин, общество
Россия, Сергей Нарышкин, Общество
Нарышкин заявил, что поджигатели военкоматов губят свои судьбы

Нарышкин: те, кто поджигают военкоматы и совершают подобные акции, губят себя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Участники поджогов военкоматов и подобных акций в России губят свою судьбу ради того, чтобы западные чиновники отчитывались о своей антироссийской работе, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России
04:41
 
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