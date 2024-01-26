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Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России - РИА Новости, 26.01.2024
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03:37 26.01.2024 (обновлено: 10:12 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923546179.html
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России - РИА Новости, 26.01.2024
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России
Запад, уверовав в свою способность совершать в своих интересах перевороты в разных странах, думает устроить революцию и в России, но это у него не получится,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T03:37
2024-01-26T10:12
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад, уверовав в свою способность совершать в своих интересах перевороты в разных странах, думает устроить революцию и в России, но это у него не получится, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов", - сказал Нарышкин. "Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой "арабской весны" с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой. На счету западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и трагедия украинского "евромайдана", последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня", - отметил он. От такого "головокружения от успехов" западники подумали, что таким же образом могут справиться и с Россией, добавил директор СВР. "Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится", - подчеркнул Нарышкин. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России

Нарышкин: Запад думает устроить революцию в России, но это у него не получится

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад, уверовав в свою способность совершать в своих интересах перевороты в разных странах, думает устроить революцию и в России, но это у него не получится, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«
"С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов", - сказал Нарышкин.
"Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой "арабской весны" с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой. На счету западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и трагедия украинского "евромайдана", последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня", - отметил он.
От такого "головокружения от успехов" западники подумали, что таким же образом могут справиться и с Россией, добавил директор СВР.
"Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится", - подчеркнул Нарышкин.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
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