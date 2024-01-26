СМИ: уроженец России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
Times: родившийся в России Герко стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основатель трейдинговой компании XTX Markets 44-летний Александр Герко, родившийся и выросший в России, возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за прошедший год, сообщила газета Times.
"Финансовый трейдер с московским образованием, отказавшийся от российского гражданства, и миллиардер, признавшийся в мошенничестве, возглавили список налогоплательщиков Sunday Times в этом году. Каждый из них внес в казну более 650 миллионов фунтов стерлингов за последние 12 месяцев. Алекс Герко и Берни Экклстоун", – сказано в статье.
По данным издания, Герко отдал британской казне 664,5 миллиона фунтов - рекордную сумму, когда-либо фигурировавшую в налоговом списке. Она эквивалентна выплате более 1,8 миллиона фунтов в день или 75 тысячам фунтов в час.
Согласно подсчетам газеты, сто крупнейших налогоплательщиков передали в казну 5,353 миллиарда фунтов - рост на 3% по сравнению с прошлым годом. В сотню крупнейших налогоплательщиков Британии также вошли автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг и певец Эд Ширан, занявшие 31-е и 32-е места и выплатившие 40 и 39,6 миллиона фунтов налогов соответственно.
Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ имени Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022 года полностью отказался от российского. В 2015 году он основал компанию XTX Markets. Сумма выплаченных им налогов за 2022 год составляла 487 миллионов фунтов.