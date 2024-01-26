Рейтинг@Mail.ru
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 26.01.2024 (обновлено: 23:28 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/nalog-1923749357.html
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:06
2024-01-26T23:28
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923743067_0:224:3183:2014_1920x0_80_0_0_acb9b3596264f17b252f3109ed01df38.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей.С соответствующей просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО: на сегодняшний день от налога на имущество освобождены только участники спецоперации, но не члены их семей."Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем", — сказал Путин.Позже в пятницу во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга, которое прошло по видеосвязи, президент обратился с этой просьбой к главе Минфина Антону Силуанову."Я вас прошу это проработать с финансовыми организациями, с Центральным банком и решить. Налог-то региональный, я понимаю. И с регионами поработать. Можно решить, нагрузки никакой особой большой не будет", — сказал Путин.
https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923743067_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_9ba3b582b4a08d89d964c292c2916341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО

Путин поручит освободить от налога на имущество жен и детей участников СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей.
С соответствующей просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО: на сегодняшний день от налога на имущество освобождены только участники спецоперации, но не члены их семей.
"Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем", — сказал Путин.
Позже в пятницу во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга, которое прошло по видеосвязи, президент обратился с этой просьбой к главе Минфина Антону Силуанову.
"Я вас прошу это проработать с финансовыми организациями, с Центральным банком и решить. Налог-то региональный, я понимаю. И с регионами поработать. Можно решить, нагрузки никакой особой большой не будет", — сказал Путин.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО
Вчера, 18:50
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала