https://ria.ru/20240126/nalog-1923749357.html

Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО

Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:06

2024-01-26T19:06

2024-01-26T23:28

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей.С соответствующей просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО: на сегодняшний день от налога на имущество освобождены только участники спецоперации, но не члены их семей."Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем", — сказал Путин.Позже в пятницу во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга, которое прошло по видеосвязи, президент обратился с этой просьбой к главе Минфина Антону Силуанову."Я вас прошу это проработать с финансовыми организациями, с Центральным банком и решить. Налог-то региональный, я понимаю. И с регионами поработать. Можно решить, нагрузки никакой особой большой не будет", — сказал Путин.

https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html

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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество