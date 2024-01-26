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Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:06
2024-01-26T19:06
2024-01-26T23:28
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей.С соответствующей просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО: на сегодняшний день от налога на имущество освобождены только участники спецоперации, но не члены их семей."Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем", — сказал Путин.Позже в пятницу во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга, которое прошло по видеосвязи, президент обратился с этой просьбой к главе Минфина Антону Силуанову."Я вас прошу это проработать с финансовыми организациями, с Центральным банком и решить. Налог-то региональный, я понимаю. И с регионами поработать. Можно решить, нагрузки никакой особой большой не будет", — сказал Путин.
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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
Путин поручит освободить от налога на имущество жен и детей участников СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение Минфину и регионам проработать вопрос распространения льгот по имущественному налогу не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей.
С соответствующей просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО: на сегодняшний день от налога на имущество освобождены только участники спецоперации, но не члены их семей.
"Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем", — сказал Путин.
Позже в пятницу во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга
, которое прошло по видеосвязи, президент обратился с этой просьбой к главе Минфина Антону Силуанову
.
"Я вас прошу это проработать с финансовыми организациями, с Центральным банком и решить. Налог-то региональный, я понимаю. И с регионами поработать. Можно решить, нагрузки никакой особой большой не будет", — сказал Путин.
Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО