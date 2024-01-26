https://ria.ru/20240126/nadezhdin-1923732407.html

Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку

Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 26.01.2024

Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку

Политик Борис Надеждин заявил РИА Новости, что его штаб 31 января сдаст в Центризбирком подписи для регистрации на предстоящих выборах президента РФ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:59

2024-01-26T17:59

2024-01-26T18:00

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин заявил РИА Новости, что его штаб 31 января сдаст в Центризбирком подписи для регистрации на предстоящих выборах президента РФ. Ранее в своем Telegram-канале он написал, что собрал 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК. "Тридцать первого января в 10 утра", - ответил Надеждин на вопрос, когда он представит подписные листы в ЦИК.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, им не нужно собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240126/tsik-1923578963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, борис надеждин