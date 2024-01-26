https://ria.ru/20240126/nadezhdin-1923732407.html
Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку
Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 26.01.2024
Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку
Политик Борис Надеждин заявил РИА Новости, что его штаб 31 января сдаст в Центризбирком подписи для регистрации на предстоящих выборах президента РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:59
2024-01-26T17:59
2024-01-26T18:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922973699_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_073015e22329fa66551716a1293ce99a.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин заявил РИА Новости, что его штаб 31 января сдаст в Центризбирком подписи для регистрации на предстоящих выборах президента РФ. Ранее в своем Telegram-канале он написал, что собрал 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК. "Тридцать первого января в 10 утра", - ответил Надеждин на вопрос, когда он представит подписные листы в ЦИК.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, им не нужно собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240126/tsik-1923578963.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922973699_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_27c31bd0a9816fe2487f28dc1d284c3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин
Надеждин намерен 31 января сдать в ЦИК подписи в свою поддержку
Надеждин заявил, что 31 января в 10 утра представит ЦИК подписи в свою поддержку
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин заявил РИА Новости, что его штаб 31 января сдаст в Центризбирком подписи для регистрации на предстоящих выборах президента РФ.
Ранее в своем Telegram-канале он написал, что собрал 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК.
ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов
"Тридцать первого января в 10 утра", - ответил Надеждин на вопрос, когда он представит подписные листы в ЦИК.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
и Владислава Даванкова
. Поскольку все трое - представители парламентских партий, им не нужно собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович
, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину
, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.