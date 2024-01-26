https://ria.ru/20240126/munitsipalitety-1923586088.html

Липецкая область направит на обновление муниципалитетов более 2,5 млрд

Липецкая область направит на обновление муниципалитетов более 2,5 млрд - РИА Новости, 26.01.2024

Липецкая область направит на обновление муниципалитетов более 2,5 млрд

Свыше 2,5 миллиардов рублей в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) будет направлено на строительство 70 объектов в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:29

2024-01-26T10:29

2024-01-26T10:29

липецкая область

игорь артамонов

жилье

ремонт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Свыше 2,5 миллиардов рублей в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) будет направлено на строительство 70 объектов в муниципалитетах Липецкой области в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. По его словам, самые больше вложения будут осуществлены в реконструкцию старого здания школы №3 в Лебедяни, возведение трехэтажной пристройки к зданию школы в Измалково, ремонт бассейна "Янтарь" в Задонске и строительство 53 домов для предоставления жилья по соцнайму. Артамонов добавил, что также в Добром начинается трехлетний проект комплексного развития. "Это – строительство всесезонной ледовой арены, новых очистных сооружений и системы водоотведения, реконструкция школы №2, а также создание крупного многофункционального центра, где разместятся учреждения соцзащиты и допобразования, автостанция и предприятия сферы услуг", – отметил губернатор. "Кроме того, в рамках госпрограммы будем ремонтировать дороги, благоустраивать зоны отдыха, детские и спортивные площадки в нескольких районах", – сообщил Артамонов. В свою очередь, в пресс-службе областного правительства добавили, что на реконструкцию сельских автодорог в 2024 году из всех источников финансирования будет направлен 461 миллион рублей. Данные средства пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт пяти автомобильных дорог в Добровском округе и одной в Лебедяни. Общая протяженность дорог, ремонтируемых по КРСТ, составит 10,4 километра. На обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и летней сцены в текущем году в федеральном и областном бюджетах предусмотрено 10,8 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в 2024 году запланировано 288,8 миллиона рублей. Они будут направлены на строительство 53 домов для работников АПК и соцсферы в Данковском, Добринском, Краснинском, Лебедянском, Усманском, Чаплыгинском районах, Воловском и Добровском округах. Этот механизм помогает работодателям и органам местной власти привлекать в районы квалифицированных специалистов.

https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922895006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье, ремонт