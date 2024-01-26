https://ria.ru/20240126/moskva-1923605507.html

Высота сугробов в Москве превысила полметра

Высота сугробов в Москве превысила полметра - РИА Новости, 26.01.2024

Высота сугробов в Москве превысила полметра

Сугробы в Москве впервые превысили полметра, за минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:46

2024-01-26T11:46

2024-01-26T11:46

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

евгений тишковец

михаил леус

снегопад в москве

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве впервые превысили полметра, за минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве впервые сугробы превысили полметра... Высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ составляет 46 сантиметров, на Балчуге 44 сантиметра, в Тушино - 55 сантиметров. В Подмосковье самым заснеженным оказался Волоколамск - 50 сантиметров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что за минувшие сутки в Москве выпало от 5 до 7 миллиметров, что составляет 10-13% от месячной нормы осадков. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, нынешние значения снежного покрова немного превышают полторы климатических нормы."Добавлю, что теперь 26 января 2024 года, вместе с 26 января 2022 года, делят 1 место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом", - добавил Леус.

https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html

https://ria.ru/20240126/pogoda-1923559147.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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