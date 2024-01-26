https://ria.ru/20240126/morgenshtern-1923777107.html

Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай

Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай - РИА Новости, 26.01.2024

Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай

Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:46

2024-01-26T22:46

2024-01-26T22:49

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай. По словам музыканта, в ОАЭ, куда он перебрался после отъезда из России, у него не было резидентства. В страну исполнитель каждый раз приезжал как турист. "Когда у меня закончились дни, и мне надо было продлевать визу (туристическую, — Прим. ред.) мне отказали, — рассказал Алишер. — Официальной информации на данный момент никакой нет. Мне просто закрыли въезд в страну". Моргенштерн* полагает, что одной из причин, по которой он не может въехать в Дубай, стали недоброжелатели. По мнению рэпера, их прибавилось после его недавнего интервью Ксении Собчак. "Возможно, это стало последней каплей", — поделился Моргенштерн*.Он также рассказал, что с момента отказа во въезде в Дубай прошел месяц. Никакого решения до сих пор не принято. Сейчас музыкант находится на Бали. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но безуспешно. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240117/inoagent-1921921660.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, дубай, моргенштерн (алишер моргенштерн), скандал