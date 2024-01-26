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Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай - РИА Новости, 26.01.2024
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Шоубиз
 
22:46 26.01.2024 (обновлено: 22:49 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/morgenshtern-1923777107.html
Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай
Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай - РИА Новости, 26.01.2024
Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай
Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:46
2024-01-26T22:49
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай. По словам музыканта, в ОАЭ, куда он перебрался после отъезда из России, у него не было резидентства. В страну исполнитель каждый раз приезжал как турист. &quot;Когда у меня закончились дни, и мне надо было продлевать визу (туристическую, — Прим. ред.) мне отказали, — рассказал Алишер. — Официальной информации на данный момент никакой нет. Мне просто закрыли въезд в страну&quot;. Моргенштерн* полагает, что одной из причин, по которой он не может въехать в Дубай, стали недоброжелатели. По мнению рэпера, их прибавилось после его недавнего интервью Ксении Собчак. "Возможно, это стало последней каплей", — поделился Моргенштерн*.Он также рассказал, что с момента отказа во въезде в Дубай прошел месяц. Никакого решения до сих пор не принято. Сейчас музыкант находится на Бали. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но безуспешно. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, дубай, моргенштерн (алишер моргенштерн), скандал
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Дубай, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), скандал
Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай

Рэпер Моргенштерн* сообщил, что ему без объяснения причин закрыл въезд в Дубай

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай.
По словам музыканта, в ОАЭ, куда он перебрался после отъезда из России, у него не было резидентства. В страну исполнитель каждый раз приезжал как турист.
«

"Когда у меня закончились дни, и мне надо было продлевать визу (туристическую, — Прим. ред.) мне отказали, — рассказал Алишер. — Официальной информации на данный момент никакой нет. Мне просто закрыли въезд в страну".

Моргенштерн* полагает, что одной из причин, по которой он не может въехать в Дубай, стали недоброжелатели.
По мнению рэпера, их прибавилось после его недавнего интервью Ксении Собчак. "Возможно, это стало последней каплей", — поделился Моргенштерн*.
Он также рассказал, что с момента отказа во въезде в Дубай прошел месяц. Никакого решения до сих пор не принято.
Сейчас музыкант находится на Бали.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но безуспешно.
Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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17 января, 18:20
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиДубайМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)скандал
 
 
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