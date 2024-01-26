https://ria.ru/20240126/moldaviya-1923659637.html

Молдавия может войти в Евросоюз до 2030 года, считают в НАТО

Молдавия может войти в Евросоюз до 2030 года, считают в НАТО - РИА Новости, 26.01.2024

Молдавия может войти в Евросоюз до 2030 года, считают в НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что цель властей Молдавии присоединиться к ЕС до 2030 года вполне достижима. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:29

2024-01-26T14:29

2024-01-26T14:29

в мире

молдавия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что цель властей Молдавии присоединиться к ЕС до 2030 года вполне достижима. Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. "(Президент Молдавии) Майя Санду заслуживает всей нашей признательности, она замечательный лидер в очень трудных условиях. Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо", - заявил Джоанэ румынским журналистам. По его словам, граждане Молдавии в будущем могут избавиться от "географического проклятья" и выйти из сфер чужого влияния. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

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в мире, молдавия, евросоюз