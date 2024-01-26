https://ria.ru/20240126/mishel-1923771426.html
Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент
Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 26.01.2024
Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту до конца мандата. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:33
2024-01-26T21:33
2024-01-26T21:33
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту до конца мандата. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявлял, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно мог быть передан премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это был бы премьер Венгрии Виктор Орбан. Мишеля ранее подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля". Свое решение Мишель объяснил волной критики в свой адрес. "По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в поной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах", - написал Мишель на странице в сети Facebook*.Он пояснил, что действовал открыто, объявил о своих планах заранее, чтобы позволить Евросовету подготовиться к его уходу, однако недооценил степень негативной реакции, которую вызовут его планы. При этом он подчеркнул, что речь не идет о реакции глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Глава Евросовета также пояснил, что по окончании мандата "возьмет время для того, чтобы обдумать свое будущее". Депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости выразил мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой важной для ЕС должности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html
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в мире, венгрия, россия, франция, шарль мишель, виктор орбан, европарламент, евросовет, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Франция, Шарль Мишель, Виктор Орбан, Европарламент, Евросовет, Евросоюз
Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент
Мишель заявил, что передумал баллотироваться в ЕП и останется на посту
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту до конца мандата.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявлял, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно мог быть передан премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС
, а это был бы премьер Венгрии Виктор Орбан
. Мишеля ранее подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".
Свое решение Мишель объяснил волной критики в свой адрес.
"По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в поной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах", - написал Мишель на странице в сети Facebook*.
Он пояснил, что действовал открыто, объявил о своих планах заранее, чтобы позволить Евросовету подготовиться к его уходу, однако недооценил степень негативной реакции, которую вызовут его планы. При этом он подчеркнул, что речь не идет о реакции глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.
Глава Евросовета также пояснил, что по окончании мандата "возьмет время для того, чтобы обдумать свое будущее".
Депутат Европарламента от Франции
и известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости выразил мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой важной для ЕС должности.
В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.