https://ria.ru/20240126/mishel-1923771426.html

Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент

Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 26.01.2024

Мишель подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту до конца мандата. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:33

2024-01-26T21:33

2024-01-26T21:33

в мире

венгрия

россия

франция

шарль мишель

виктор орбан

европарламент

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_0:6:1503:851_1920x0_80_0_0_860056b63629451bb9f880ec7d95b7bf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту до конца мандата. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявлял, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно мог быть передан премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это был бы премьер Венгрии Виктор Орбан. Мишеля ранее подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля". Свое решение Мишель объяснил волной критики в свой адрес. "По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в поной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах", - написал Мишель на странице в сети Facebook*.Он пояснил, что действовал открыто, объявил о своих планах заранее, чтобы позволить Евросовету подготовиться к его уходу, однако недооценил степень негативной реакции, которую вызовут его планы. При этом он подчеркнул, что речь не идет о реакции глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Глава Евросовета также пояснил, что по окончании мандата "возьмет время для того, чтобы обдумать свое будущее". Депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости выразил мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой важной для ЕС должности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

венгрия

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, франция, шарль мишель, виктор орбан, европарламент, евросовет, евросоюз