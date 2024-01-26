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В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик"
В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик" - РИА Новости, 26.01.2024
В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик"
Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:42
2024-01-26T18:42
2024-01-26T18:42
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."По улице Переяславская (посёлок шахты имени Гагарина) мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской мине типа "колокольчик"", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик"
Приходько: в Горловке мирный житель подорвался на мине типа "Колокольчик"