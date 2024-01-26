https://ria.ru/20240126/mina-1923743117.html

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик"

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик" - РИА Новости, 26.01.2024

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Колокольчик"

Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:42

2024-01-26T18:42

2024-01-26T18:42

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине типа "Колокольчик" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."По улице Переяславская (посёлок шахты имени Гагарина) мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской мине типа "колокольчик"", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия