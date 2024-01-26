https://ria.ru/20240126/migranty-1923779463.html

Дальнобойщики поедут к границе США с требованием перекрыть поток мигрантов

Дальнобойщики поедут к границе США с требованием перекрыть поток мигрантов - РИА Новости, 26.01.2024

Дальнобойщики поедут к границе США с требованием перекрыть поток мигрантов

Колонны дальнобойщиков отправятся на следующей неделе на южную границу США, чтобы потребовать от правительства перекрыть поток нелегальной миграции, говорится... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:48

2024-01-26T22:48

2024-01-26T22:48

в мире

техас

сша

аризона

миграционный кризис в техасе

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Колонны дальнобойщиков отправятся на следующей неделе на южную границу США, чтобы потребовать от правительства перекрыть поток нелегальной миграции, говорится на страницах акции в социальных сетях. "Мирные собрания", которые выглядят как развитие конфликта между федеральным центром и республиканскими регионами, назначены на 3 февраля в приграничных городах Игл-Пасс, штат Техас, Таксон, штат Аризона, и Сан-Диего, штат Калифорния. "Обращаемся ко всем дальнобойщикам, байкерам, сотрудникам правоохранительных органов, ветеранам, военным, выборным представителям, владельцам бизнеса, фермерам и свободолюбивым американцам. Настало время, чтобы мы, народ, мирно собрались в защиту наших конституционных прав и потребовали от нашего правительства принять меры, и обезопасили нашу границу", — призвали организаторы. Они планируют снарядить три "конвоя" к границе. Конгрессмен из Техаса Кит Селф написал в социальной сети Х, что участвовать в акции уже планируют "тысячи" человек, в том числе дальнобойщики из Канады, чей протест против коронавирусных ограничений на родине был подавлен властями. Республиканцы обвиняют демократическую администрацию в углублении миграционного кризиса и в ряде резонансных случаев взяли инициативу в свои руки, вызвав неудовольствие федерального центра.

https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

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в мире, техас, сша, аризона, миграционный кризис в техасе