Нормализация отношений с Западом не является самоцелью, заявил МИД России
МИД: нормализация отношений с Западом не является самоцелью для РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нормализация отношений с западными странами не является самоцелью для России, в приоритете у Москвы - укрепление взаимодействия с мировым большинством, заявили в российском дипведомстве.
"Важно понимать, что нормализация отношений с Западом для России не самоцель. Мы однозначно отдаем приоритет укреплению взаимодействия с Мировым большинством, а не с теми странами, которые публично объявили нас противником", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
В МИД России также добавили, что Москва видит "искренний настрой выстраивать отношения на основе принципов взаимного уважения и выгоды" у партнеров из числа ведущих игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.
"Вместе с ними работаем над становлением альтернативной, независимой от Запада инфраструктуры взаиморасчетов, межбанковских связей, торговых путей и логистических коридоров", - заключили в министерстве.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.