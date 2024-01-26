https://ria.ru/20240126/mid-1923773316.html

Нормализация отношений с Западом не является самоцелью, заявил МИД России

Нормализация отношений с Западом не является самоцелью, заявил МИД России - РИА Новости, 26.01.2024

Нормализация отношений с Западом не является самоцелью, заявил МИД России

Нормализация отношений с западными странами не является самоцелью для России, в приоритете у Москвы - укрепление взаимодействия с мировым большинством, заявили... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:54

2024-01-26T21:54

2024-01-26T21:54

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нормализация отношений с западными странами не является самоцелью для России, в приоритете у Москвы - укрепление взаимодействия с мировым большинством, заявили в российском дипведомстве. "Важно понимать, что нормализация отношений с Западом для России не самоцель. Мы однозначно отдаем приоритет укреплению взаимодействия с Мировым большинством, а не с теми странами, которые публично объявили нас противником", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова. В МИД России также добавили, что Москва видит "искренний настрой выстраивать отношения на основе принципов взаимного уважения и выгоды" у партнеров из числа ведущих игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "Вместе с ними работаем над становлением альтернативной, независимой от Запада инфраструктуры взаиморасчетов, межбанковских связей, торговых путей и логистических коридоров", - заключили в министерстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

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россия, москва, ближний восток, сергей лавров, владимир путин, в мире