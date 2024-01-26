https://ria.ru/20240126/metro-1923585718.html
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку - РИА Новости, 26.01.2024
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку
В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:28
2024-01-26T10:28
2024-01-26T10:28
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. Переросшая в потасовку ссора вспыхнула на платформе станции "Добрынинская" Кольцевой линии, когда именно - в релизе не уточняется. "Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел. Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу", - рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Фигурант находится под домашним арестом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку
В московском метро пассажиру во время ссоры воткнули в руку отвертку
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.
Переросшая в потасовку ссора вспыхнула на платформе станции "Добрынинская" Кольцевой линии, когда именно - в релизе не уточняется.
«
"Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел. Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Фигурант находится под домашним арестом.
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