https://ria.ru/20240126/metro-1923585718.html

В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку

В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку - РИА Новости, 26.01.2024

В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку

В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:28

2024-01-26T10:28

2024-01-26T10:28

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. Переросшая в потасовку ссора вспыхнула на платформе станции "Добрынинская" Кольцевой линии, когда именно - в релизе не уточняется. "Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел. Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу", - рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Фигурант находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20240119/metro-1922275115.html

москва

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2024

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происшествия, москва