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В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку - РИА Новости, 26.01.2024
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10:28 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/metro-1923585718.html
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку - РИА Новости, 26.01.2024
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку
В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:28
2024-01-26T10:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ. Переросшая в потасовку ссора вспыхнула на платформе станции "Добрынинская" Кольцевой линии, когда именно - в релизе не уточняется. "Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел. Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу", - рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Фигурант находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20240119/metro-1922275115.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском метро пассажиру воткнули в руку отвертку

В московском метро пассажиру во время ссоры воткнули в руку отвертку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержали пассажира метро, который в ходе ссоры в подземке воткнул оппоненту отвертку в руку, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.
Переросшая в потасовку ссора вспыхнула на платформе станции "Добрынинская" Кольцевой линии, когда именно - в релизе не уточняется.
«
"Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел. Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Фигурант находится под домашним арестом.
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