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Суд ООН обязал Израиль отчитаться по принятым мерам в секторе Газа

Суд ООН обязал Израиль отчитаться по принятым мерам в секторе Газа - РИА Новости, 26.01.2024

Суд ООН обязал Израиль отчитаться по принятым мерам в секторе Газа

Международный суд ООН обязал Израиль отчитаться о принятии предписанных инстанцией мер для предотвращения геноцида в секторе Газа в течение месяца, заявила... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:09

2024-01-26T17:09

2024-01-26T17:09

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ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль отчитаться о принятии предписанных инстанцией мер для предотвращения геноцида в секторе Газа в течение месяца, заявила председатель суда Джоан Донохью. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Государство Израиль должно предоставить суду отчет обо всех принятых мерах в течение одного месяца со дня вынесения решения", - заявила Донохью после вынесения приговора на заседании в пятницу. На данной стадии рассмотрения дела перед судом стояла задача выяснить, обладает ли он юрисдикцией распорядиться о временных мерах в отношении Израиля, и далее определить эти меры. На следующей стадии - стадии рассмотрении дела по существу - суду предстоит установить, нарушил ли Израиль Конвенцию о геноциде. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не было никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа