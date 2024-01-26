https://ria.ru/20240126/mertvye-1923537619.html

"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок

"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок - РИА Новости, 26.01.2024

"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок

Размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, потому что ВСУ катастрофически не хватает людей, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:50

2024-01-26T00:50

2024-01-26T12:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, потому что ВСУ катастрофически не хватает людей, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Даже если бы (спикер палаты представителей США. — Прим. ред.) Майк Джонсон сказал (Украине. — Прим. ред.): «<...> Берите столько денег, сколько пожелаете», то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя", — считает офицер.По словам Дэвиса, любые заявления о том, что американское финансирование поможет Киеву одержать победу, следует расценивать как "полный бред".Подполковник добавил, что о катастрофической нехватке людей в украинской армии ярко свидетельствуют кадры повальной мобилизации и связанных с ней конфликтов."Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мертвыми на улице. В них стреляют, потому что люди не хотят этого делать (идти в армию. — Прим. ред.)", — рассказал Дэвис. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем, в частности, предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов третьей группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 дней со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20240124/ofitser-1923112808.html

https://ria.ru/20240125/chernovtsy-1923331853.html

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в мире, украина, сша, майк джонсон, вооруженные силы украины