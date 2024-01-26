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"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 26.01.2024 (обновлено: 12:37 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/mertvye-1923537619.html
"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок
"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок - РИА Новости, 26.01.2024
"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок
Размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, потому что ВСУ катастрофически не хватает людей, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:50
2024-01-26T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
майк джонсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, потому что ВСУ катастрофически не хватает людей, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.&quot;Даже если бы (спикер палаты представителей США. — Прим. ред.) Майк Джонсон сказал (Украине. — Прим. ред.): «&lt;...&gt; Берите столько денег, сколько пожелаете», то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя&quot;, — считает офицер.По словам Дэвиса, любые заявления о том, что американское финансирование поможет Киеву одержать победу, следует расценивать как "полный бред".Подполковник добавил, что о катастрофической нехватке людей в украинской армии ярко свидетельствуют кадры повальной мобилизации и связанных с ней конфликтов."Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мертвыми на улице. В них стреляют, потому что люди не хотят этого делать (идти в армию. — Прим. ред.)", — рассказал Дэвис. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем, в частности, предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов третьей группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 дней со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20240124/ofitser-1923112808.html
https://ria.ru/20240125/chernovtsy-1923331853.html
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в мире, украина, сша, майк джонсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Майк Джонсон, Вооруженные силы Украины
"Мертвые на улицах". Украинцы повергли американского офицера в шок

Подполковник ВС США Дэвис: Киеву не помогут никакие деньги США

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYПлакат с украинским военнослужащим в центре Киева
Плакат с украинским военнослужащим в центре Киева - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Плакат с украинским военнослужащим в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, потому что ВСУ катастрофически не хватает людей, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«

"Даже если бы (спикер палаты представителей США. — Прим. ред.) Майк Джонсон сказал (Украине. — Прим. ред.): «<...> Берите столько денег, сколько пожелаете», то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя", — считает офицер.

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По словам Дэвиса, любые заявления о том, что американское финансирование поможет Киеву одержать победу, следует расценивать как "полный бред".
Подполковник добавил, что о катастрофической нехватке людей в украинской армии ярко свидетельствуют кадры повальной мобилизации и связанных с ней конфликтов.
"Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мертвыми на улице. В них стреляют, потому что люди не хотят этого делать (идти в армию. — Прим. ред.)", — рассказал Дэвис.
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В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем, в частности, предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов третьей группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 дней со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации снизить с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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