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"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом - РИА Новости, 26.01.2024

"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T03:58

2024-01-26T03:58

2024-01-26T03:58

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда".Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года."Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают", — рассказал Мельник.По словам старшего лейтенанта, даже если раненому назначают пенсию, ее размера все равно не хватает для нормальной жизни.Мельник сообщил, что "ни разу не видел и не слышал" о том, как украинские власти помогают раненым солдатам."У меня вопрос к государству — как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете", — обратился военный к чиновникам.Как сообщал 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, за время российской спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 383 тысяч человек.

https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины