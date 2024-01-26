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"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом
"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом - РИА Новости, 26.01.2024
"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом
Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T03:58
2024-01-26T03:58
2024-01-26T03:58
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда".Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года."Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают", — рассказал Мельник.По словам старшего лейтенанта, даже если раненому назначают пенсию, ее размера все равно не хватает для нормальной жизни.Мельник сообщил, что "ни разу не видел и не слышал" о том, как украинские власти помогают раненым солдатам."У меня вопрос к государству — как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете", — обратился военный к чиновникам.Как сообщал 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, за время российской спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 383 тысяч человек.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом
Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда".
Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года.
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"Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают", — рассказал Мельник.
По словам старшего лейтенанта, даже если раненому назначают пенсию, ее размера все равно не хватает для нормальной жизни.
Мельник сообщил, что "ни разу не видел и не слышал" о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.
"У меня вопрос к государству — как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете", — обратился военный к чиновникам.
Как сообщал 19 декабря министр обороны России
Сергей Шойгу, за время российской спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 383 тысяч человек.
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