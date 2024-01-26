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В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области - РИА Новости, 26.01.2024
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17:50 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/mchs-1923730626.html
В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области
В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области - РИА Новости, 26.01.2024
В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области
Взрыв в Выборге Ленинградской области произошел в рамках запланированных работ в карьере, оснований для беспокойства нет, сообщило МЧС РФ в своем... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:50
2024-01-26T17:50
происшествия
выборг
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Взрыв в Выборге Ленинградской области произошел в рамках запланированных работ в карьере, оснований для беспокойства нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Выборге ведутся запланированные работы на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности. Оснований для беспокойства населения нет", - информирует МЧС.
https://ria.ru/20240126/sklad-1923713960.html
выборг
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происшествия, выборг, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области

МЧС: взрыв в Выборге Ленинградской области произошел в рамках работ на карьере

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Взрыв в Выборге Ленинградской области произошел в рамках запланированных работ в карьере, оснований для беспокойства нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«
"В Выборге ведутся запланированные работы на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности. Оснований для беспокойства населения нет", - информирует МЧС.
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Вчера, 16:56
 
ПроисшествияВыборгЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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