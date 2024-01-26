https://ria.ru/20240126/mchs-1923730626.html

В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области

В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области - РИА Новости, 26.01.2024

В МЧС объяснили причину взрыва в Ленинградской области

Взрыв в Выборге Ленинградской области произошел в рамках запланированных работ в карьере, оснований для беспокойства нет, сообщило МЧС РФ в своем... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:50

2024-01-26T17:50

2024-01-26T17:50

происшествия

выборг

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Взрыв в Выборге Ленинградской области произошел в рамках запланированных работ в карьере, оснований для беспокойства нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Выборге ведутся запланированные работы на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности. Оснований для беспокойства населения нет", - информирует МЧС.

https://ria.ru/20240126/sklad-1923713960.html

выборг

ленинградская область

россия

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2024

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происшествия, выборг, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)