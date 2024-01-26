https://ria.ru/20240126/mchs-1923545034.html

МЧС рассказало, что нужно делать перед включением газового прибора

МЧС рассказало, что нужно делать перед включением газового прибора - РИА Новости, 26.01.2024

МЧС рассказало, что нужно делать перед включением газового прибора

Перед включением газового прибора в жилом доме сначала необходимо тщательно проветрить помещение, а затем обеспечить постоянный приток в него свежего воздуха,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:46

2024-01-26T02:46

2024-01-26T02:46

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Перед включением газового прибора в жилом доме сначала необходимо тщательно проветрить помещение, а затем обеспечить постоянный приток в него свежего воздуха, рекомендует МЧС России. "Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели напоминают, что перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого открывать кран на газовом приборе. Рекомендуется также не оставлять работающие газовые приборы без внимания и следить, чтобы пламя конфорки не погасло. "Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверяйте тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. Запрещается затыкать вентиляционные отверстия", - отметило МЧС.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923327821.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)