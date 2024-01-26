https://ria.ru/20240126/lutsenko-1923701000.html

Луценко: ущерб от дистанционного мошенничества превысил 1 млрд рублей

Луценко: ущерб от дистанционного мошенничества превысил 1 млрд рублей - РИА Новости, 26.01.2024

Луценко: ущерб от дистанционного мошенничества превысил 1 млрд рублей

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в прошлом году ущерб от дистанционного мошенничества превысил один... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:25

2024-01-26T16:25

2024-01-26T16:26

андрей луценко

вологодская область

россия

северный кавказ

вологодская область

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в прошлом году ущерб от дистанционного мошенничества превысил один миллиард рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента. О методах и результатах борьбы с этим видом преступлений в пятницу говорили на заседании коллегии областного управления МВД, участие в котором принял Луценко. Сотрудники ведомства подвели общие итоги работы в 2023 году. На заседании отметили, что в регионе принимаются меры против мошенничества. Однако, несмотря на это, на 37% возросло число зарегистрированных мошенничеств – количество таких преступлений превысило четыре тысячи. Подавляющее большинство их было совершено дистанционным способом. "Этой теме в Законодательном Собрании области уделяется особое внимание, ведь дистанционное мошенничество – это одна из самых серьезных проблем современного общества. Суммарный ущерб только в прошлом году в нашем регионе превысил один миллиард рублей. Потерпевшими стали более 5,5 тысячи вологжан, из них свыше 1,5 тысячи – пенсионеры", - цитирует пресс-служба Луценко. Он добавил, что депутаты совместно с представителями управления МВД на тематических заседаниях неоднократно обсуждали способы снижения количества таких преступлений. "Один из самых действенных инструментов – это профилактическая работа. Необходимо как можно больше рассказывать вологжанам о том, как не стать жертвой обмана. УМВД разработало дополнительные механизмы профилактики, которые потребовали дополнительного финансирования со стороны областного бюджета. Благодаря поддержке депутатов фракции "Единая Россия", финансирование профилактических мероприятий на этот год было увеличено более чем в 10 раз", - подчеркнул Луценко. По словам начальника УМВД России по Вологодской области Павла Серова, в регионе приоритетом остаются безопасность граждан, противодействие экстремизму и терроризму, а также незаконному обороту оружия. "Для решения этих задач нами организовано взаимодействие с УФСБ и Росгвардией. Как результат – на территории региона актов терроризма, а также резонансных преступлений с применением оружия не допущено. Наши сотрудники на постоянной основе выполняют задачи на Северном Кавказе и в новых регионах страны, обеспечивали правопорядок и безопасность граждан в период проведения более четырех тысяч массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 1,5 миллиона человек", - сказал Серов, слова которого приводит пресс-служба. В сообщении говорится, что в целом количество преступлений на территории региона сократилось почти на 1% - до 17 247. На 25% зарегистрировано меньше убийств, на 23% - фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на 15% - грабежей, на 87% - истязаний, на 73% - хулиганств. Аналогичное снижение произошло по многим другим категориям преступлений. Что касается раскрываемости преступлений, то по итогам прошлого года этот показатель составил 52,5%. Раскрыты все факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего, изнасилования и разбои, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240125/studenty-1923468727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, вологодская область, россия, северный кавказ