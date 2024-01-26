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В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД - РИА Новости, 26.01.2024
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23:56 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/lichnost-1923785616.html
В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД - РИА Новости, 26.01.2024
В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
Полицейские Северной Осетии установили личность всадника на коне, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудника... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:56
2024-01-26T23:56
происшествия
пригородный район
россия
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ПЯТИГОРСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские Северной Осетии установили личность всадника на коне, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудника ГИБДД и впоследствии нанес ему телесные повреждения, сообщает управление МВД по региону. По данным ведомства, вечером 25 января сотрудники ГИБДД патрулировали местность в селе Чермен Пригородного района. Проверив документы у одного из нарушителей, на него был составлен административный протокол. "В момент составления административного материала к автоинспектору на обочине дороги верхом на лошади подъехал гражданин, у которого имелись явные признаки опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выражался в адрес правоохранителя грубой нецензурной бранью", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отмечается, гражданин также не реагировал на неоднократные требования полицейского о прекращении противоправного поведения и в ходе разговора "нанес инспектору телесные повреждения, в связи с чем сотрудник ДПС обратился в медицинское учреждение". "Личность злоумышленника установлена. Правонарушитель 1984 года рождения проживает в селе Чермен Пригородного района республики. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923605132.html
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происшествия, пригородный район, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Пригородный район, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД

МВД: в Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские Северной Осетии установили личность всадника на коне, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес сотрудника ГИБДД и впоследствии нанес ему телесные повреждения, сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, вечером 25 января сотрудники ГИБДД патрулировали местность в селе Чермен Пригородного района. Проверив документы у одного из нарушителей, на него был составлен административный протокол.
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"В момент составления административного материала к автоинспектору на обочине дороги верхом на лошади подъехал гражданин, у которого имелись явные признаки опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, выражался в адрес правоохранителя грубой нецензурной бранью", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, гражданин также не реагировал на неоднократные требования полицейского о прекращении противоправного поведения и в ходе разговора "нанес инспектору телесные повреждения, в связи с чем сотрудник ДПС обратился в медицинское учреждение".
"Личность злоумышленника установлена. Правонарушитель 1984 года рождения проживает в селе Чермен Пригородного района республики. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", – заключили в ведомстве.
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ПроисшествияПригородный районРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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