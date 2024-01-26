https://ria.ru/20240126/ledokol-1923724241.html

"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше

"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше - РИА Новости, 26.01.2024

"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация вместе с ОСК и "Балтийским заводом" сделает все возможное для того, чтобы новый атомный ледокол... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:29

2024-01-26T17:29

2024-01-26T17:29

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

объединенная судостроительная корпорация

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация вместе с ОСК и "Балтийским заводом" сделает все возможное для того, чтобы новый атомный ледокол "Ленинград" был сдан в эксплуатацию в срок или раньше. "Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать все, чтобы даже чуть опередить время", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли строительство ледокола завершено в срок в 2028 году. "Мы действительно относимся к этой работе, как к своей собственной. Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом - ред.). Для нас, конечно же, это лямка на двоих. Поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее "Ленинград" вошел в строй", - добавил глава "Росатома". По словам Лихачева, закладка нового атомного ледокола является очередным этапом в развитии всей работы РФ на Северном морском пути. "Это решение важнейшей и, может быть даже, жизненно важной задачи для нашей страны именно в эти непростые времена", - отметил он. Лихачев подчеркнул, что для страны эта возможность двигаться по морским каналам, выходить на большую воду как никогда важна. "И мир очень просит, я бы сказал, требует безопасных, новых логистических маршрутов. И значение СМП в том или ином смысле трудно переоценить", - высказал свое мнение глава "Росатома".

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, технологии