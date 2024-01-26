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"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше - РИА Новости, 26.01.2024
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17:29 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ledokol-1923724241.html
"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше
"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше - РИА Новости, 26.01.2024
"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация вместе с ОСК и "Балтийским заводом" сделает все возможное для того, чтобы новый атомный ледокол... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:29
2024-01-26T17:29
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенная судостроительная корпорация
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация вместе с ОСК и "Балтийским заводом" сделает все возможное для того, чтобы новый атомный ледокол "Ленинград" был сдан в эксплуатацию в срок или раньше. "Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать все, чтобы даже чуть опередить время", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли строительство ледокола завершено в срок в 2028 году. "Мы действительно относимся к этой работе, как к своей собственной. Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом - ред.). Для нас, конечно же, это лямка на двоих. Поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее "Ленинград" вошел в строй", - добавил глава "Росатома". По словам Лихачева, закладка нового атомного ледокола является очередным этапом в развитии всей работы РФ на Северном морском пути. "Это решение важнейшей и, может быть даже, жизненно важной задачи для нашей страны именно в эти непростые времена", - отметил он. Лихачев подчеркнул, что для страны эта возможность двигаться по морским каналам, выходить на большую воду как никогда важна. "И мир очень просит, я бы сказал, требует безопасных, новых логистических маршрутов. И значение СМП в том или ином смысле трудно переоценить", - высказал свое мнение глава "Росатома".
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, технологии
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация, Технологии
"Росатом" пообещал добиваться сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше

Лихачев: "Росатом" сделает все для сдачи ледокола "Ленинград" в срок или раньше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация вместе с ОСК и "Балтийским заводом" сделает все возможное для того, чтобы новый атомный ледокол "Ленинград" был сдан в эксплуатацию в срок или раньше.
"Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать все, чтобы даже чуть опередить время", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли строительство ледокола завершено в срок в 2028 году.
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"Мы действительно относимся к этой работе, как к своей собственной. Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом - ред.). Для нас, конечно же, это лямка на двоих. Поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее "Ленинград" вошел в строй", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, закладка нового атомного ледокола является очередным этапом в развитии всей работы РФ на Северном морском пути. "Это решение важнейшей и, может быть даже, жизненно важной задачи для нашей страны именно в эти непростые времена", - отметил он.
Лихачев подчеркнул, что для страны эта возможность двигаться по морским каналам, выходить на большую воду как никогда важна. "И мир очень просит, я бы сказал, требует безопасных, новых логистических маршрутов. И значение СМП в том или ином смысле трудно переоценить", - высказал свое мнение глава "Росатома".
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