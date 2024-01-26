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Курс доллара поднялся до 89,09 рубля
Курс доллара поднялся до 89,09 рубля - РИА Новости, 26.01.2024
Курс доллара поднялся до 89,09 рубля
Рубль в начале утренних торгов ослаб к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:13
2024-01-26T07:13
2024-01-26T11:53
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов ослаб к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:07 мск повышается на 20 копеек, до 89,09 рубля.Евро поднялся на 23 копейки, достигнув 96,74 рубля.Юань прибавил в цене лишь одну копейку и стал стоить 12,39 рубля.
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московская биржа, экономика, россия, рубль, доллар, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия, Рубль, Доллар, Юань
Курс доллара поднялся до 89,09 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся до 89,09 рубля
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов ослаб к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:07 мск повышается на 20 копеек, до 89,09 рубля.
Евро поднялся на 23 копейки, достигнув 96,74 рубля.
Юань прибавил в цене лишь одну копейку и стал стоить 12,39 рубля.