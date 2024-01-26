https://ria.ru/20240126/kurs-1923555029.html

Курс доллара поднялся до 89,09 рубля

Курс доллара поднялся до 89,09 рубля - РИА Новости, 26.01.2024

Курс доллара поднялся до 89,09 рубля

Рубль в начале утренних торгов ослаб к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T07:13

2024-01-26T07:13

2024-01-26T11:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

россия

рубль

доллар

юань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Рубль в начале утренних торгов ослаб к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:07 мск повышается на 20 копеек, до 89,09 рубля.Евро поднялся на 23 копейки, достигнув 96,74 рубля.Юань прибавил в цене лишь одну копейку и стал стоить 12,39 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, россия, рубль, доллар, юань