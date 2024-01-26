https://ria.ru/20240126/krym-1923552534.html
Эксперт рассказал, почему НАТО призывает атаковать Крым
Эксперт рассказал, почему НАТО призывает атаковать Крым - РИА Новости, 26.01.2024
Эксперт рассказал, почему НАТО призывает атаковать Крым
Стремление нынешних и бывших руководителей НАТО атаковать Крым связано с местью за его мирное возвращение в состав России, считает политолог Сергей Михеев. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:02
2024-01-26T06:02
2024-01-26T06:02
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сергей михеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Стремление нынешних и бывших руководителей НАТО атаковать Крым связано с местью за его мирное возвращение в состав России, считает политолог Сергей Михеев. Экс-верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил ранее о необходимости помощи Запада Украине в нанесении ударов по Крыму. "Мы имеем дело с врагами, а Крым их раздражает, особенно тем, что он абсолютно безболезненно вернулся в состав России в результате осознанного выбора населения полуострова. Этим он раздражал с самого начала, с 2014 года. И вообще они - страны Запада - помнят Крым со времен войн с Россией в прошлые столетия, он у них ассоциируется с форпостом России и поэтому вызывает особенную ненависть", - сказал Михеев РИА Новости. Заявления бывших военачальников НАТО, видимо, отражают точку зрения нынешних руководителей блока, считает политолог. По мнению эксперта, Крым как символ успешного и мирного возвращения в состав России этим вызывает у политиков и военных на Западе особое раздражение. "Они считают Крым символом возвращения русских, российских земель и поэтому своим оружием пытаются наносить по нему удары. Тем более что за прошедшие 10 лет на полуострове достигнуто довольно много успехов, в сравнении с тем, что было ранее. Удары по символу успешного и мирного возвращения Крыма они считают важными с точки зрения мести и запугивания, ну и реального нанесения ущерба", - сказал собеседник агентства. По его мнению, призывы показывают, с кем приходится иметь дело российской стороне. С другой стороны, такого рода истерические заявления свидетельствуют о бессильной злобе, сказал Михеев, так как "стереть в порошок" российский Крым не получается.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922938406.html
https://ria.ru/20240123/muradov-1922878017.html
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россия, сергей михеев, филипп бридлав, нато, в мире
Россия, Сергей Михеев, Филипп Бридлав, НАТО, В мире
Эксперт рассказал, почему НАТО призывает атаковать Крым
Михеев: призывы НАТО атаковать Крым вызваны желанием мстить за возврат в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Стремление нынешних и бывших руководителей НАТО атаковать Крым связано с местью за его мирное возвращение в состав России, считает политолог Сергей Михеев.
Экс-верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав
заявил ранее о необходимости помощи Запада Украине в нанесении ударов по Крыму.
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"Мы имеем дело с врагами, а Крым их раздражает, особенно тем, что он абсолютно безболезненно вернулся в состав России в результате осознанного выбора населения полуострова. Этим он раздражал с самого начала, с 2014 года. И вообще они - страны Запада - помнят Крым со времен войн с Россией в прошлые столетия, он у них ассоциируется с форпостом России и поэтому вызывает особенную ненависть", - сказал Михеев РИА Новости.
Заявления бывших военачальников НАТО
, видимо, отражают точку зрения нынешних руководителей блока, считает политолог. По мнению эксперта, Крым как символ успешного и мирного возвращения в состав России
этим вызывает у политиков и военных на Западе особое раздражение.
"Они считают Крым символом возвращения русских, российских земель и поэтому своим оружием пытаются наносить по нему удары. Тем более что за прошедшие 10 лет на полуострове достигнуто довольно много успехов, в сравнении с тем, что было ранее. Удары по символу успешного и мирного возвращения Крыма они считают важными с точки зрения мести и запугивания, ну и реального нанесения ущерба", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, призывы показывают, с кем приходится иметь дело российской стороне. С другой стороны, такого рода истерические заявления свидетельствуют о бессильной злобе, сказал Михеев, так как "стереть в порошок" российский Крым не получается.
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