Кравчук в 1994 году заявлял о безальтернативности ядерного разоружения
Архив: Кравчук в 1994 году заявлял о безальтернативности ядерного разоружения
Леонид Кравчук. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с коллегами из России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в январе 1994 года признавал безальтернативность ядерного разоружения, следует из рассекреченной стенограммы.
Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно учреждение подало иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов.
"Мы снова подтверждаем, что нет альтернативы ядерному разоружению", - заявил Кравчук.
Он поблагодарил Россию и США за понимание проблем Украины и готовность к совместной работе.
Американский лидер со своей стороны обещал работать с РФ и Украиной ради международной стабильности.
Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины.
Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.