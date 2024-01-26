https://ria.ru/20240126/kravchuk-1923551200.html

Кравчук в 1994 году заявлял о безальтернативности ядерного разоружения

Кравчук в 1994 году заявлял о безальтернативности ядерного разоружения - РИА Новости, 26.01.2024

Кравчук в 1994 году заявлял о безальтернативности ядерного разоружения

Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с коллегами из России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в январе 1994 года признавал... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:31

2024-01-26T05:31

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук на встрече с коллегами из России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в январе 1994 года признавал безальтернативность ядерного разоружения, следует из рассекреченной стенограммы. Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно учреждение подало иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов. "Мы снова подтверждаем, что нет альтернативы ядерному разоружению", - заявил Кравчук. Он поблагодарил Россию и США за понимание проблем Украины и готовность к совместной работе. Американский лидер со своей стороны обещал работать с РФ и Украиной ради международной стабильности. Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины. Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.

https://ria.ru/20240126/arkhivy-1923548666.html

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