https://ria.ru/20240126/kosulya-1923776276.html

В Омской области мужчина натравил собаку на косулю и добил ее топором

В Омской области мужчина натравил собаку на косулю и добил ее топором - РИА Новости, 26.01.2024

В Омской области мужчина натравил собаку на косулю и добил ее топором

Дело о жестоком обращении с животным завели на жителя Омской области после появления видео, как он натравил собаку на забредшую на его участок косулю, после... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:20

2024-01-26T22:20

2024-01-26T22:20

происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 26 янв - РИА Новости. Дело о жестоком обращении с животным завели на жителя Омской области после появления видео, как он натравил собаку на забредшую на его участок косулю, после чего добил дикое животное топором, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Видео с убийством животного появилось в соцсетях. На записи видно, как на территории садового участка мужчина натравливает собаку на косулю. Полицейские провели проверку и выяснили, что события происходили в декабре 2023 года в деревне Александровка Марьяновского района Омской области. Как заявляют в УМВД, 34-летний житель деревни увидел, что на его придомовую территорию забежала косуля и решил проверить свою охотничью собаку. "Фигурант, якобы для проверки охотничьих навыков собаки, дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала её терзать. После этого мужчина обухом топора добил раненое животное, а добытое мясо позже употребил в пищу", - заявили в пресс-службе ведомства. На мужчину возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными", максимальная санкция - пять лет лишения свободы. Косули в Омске и области начали массово появляться в конце 2023 года. Животные выходят на трассы и дворы, гуляют по центру города и становятся виновниками ДТП.

https://ria.ru/20211221/okhota-1764649737.html

омская область

омск

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происшествия, омская область, омск