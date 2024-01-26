https://ria.ru/20240126/kosmos-1923598162.html

Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов

Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов

Президент России Владимир Путин поручил до июля включить в национальный проект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:18

2024-01-26T11:18

2024-01-26T11:18

космос - риа наука

россия

владимир путин

роскосмос

михаил мишустин

сергей кравцов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля включить в национальный проект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых, создание и развитие на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами, в том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, михаил мишустин, сергей кравцов