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Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов - РИА Новости, 26.01.2024
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11:18 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/kosmos-1923598162.html
Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов
Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов
Президент России Владимир Путин поручил до июля включить в национальный проект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:18
2024-01-26T11:18
космос - риа наука
россия
владимир путин
роскосмос
михаил мишустин
сергей кравцов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля включить в национальный проект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых, создание и развитие на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами, в том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, михаил мишустин, сергей кравцов
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Михаил Мишустин, Сергей Кравцов
Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов

Путин поручил до июля расширить нацпроект об индустрии космических сервисов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Союз-2.1а" с научными спутниками
Запуск ракеты Союз-2.1а с научными спутниками - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запуск ракеты "Союз-2.1а" с научными спутниками. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля включить в национальный проект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых, создание и развитие на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами, в том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинРоскосмосМихаил МишустинСергей Кравцов
 
 
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