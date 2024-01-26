Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов
Путин поручил до июля расширить нацпроект об индустрии космических сервисов
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с научными спутниками. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июля включить в национальный проект об индустрии космических сервисов создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых, создание и развитие на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами, в том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.