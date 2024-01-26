https://ria.ru/20240126/kosmos-1923587977.html

В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников

В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников - РИА Новости, 26.01.2024

В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников

Военные США считают, что Россия и Китай разрабатывают вооружение для нейтрализации американских спутников, зачастую маскируя свои разработки, чтобы избежать... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:35

2024-01-26T10:35

2024-01-26T10:47

космос - риа наука

россия

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Военные США считают, что Россия и Китай разрабатывают вооружение для нейтрализации американских спутников, зачастую маскируя свои разработки, чтобы избежать международного осуждения, утверждается в обнародованном в четверг докладе Космических сил США, при том что Москва неоднократно указывала на усиление со стороны самих США милитаризации космоса и предлагала шаги по сдерживанию этого процесса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что проблема милитаризации космического пространства требует "пристального внимания". Он отмечал, что Россия считает опасной тенденцией применение США и их союзниками коммерческих спутников "в военных целях для вмешательства во внутренние дела государств и иных подрывных акций", Москва призывает к использованию космической инфраструктуры исключительно в соответствии положений Договора о космосе 1967 года. Глава МИД РФ напоминал, что Москва выдвинула в этой связи целый ряд конструктивных инициатив, в частности, совместно с Китаем предложив проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угроз силы в отношении космических объектов. "Китай и Россия считают, что США чрезмерно полагаются на космос в контексте сохранения нашего военного и информационного доминирования. В поисках асимметричного преимущества в будущем конфликте обе страны разрабатывают, испытывают и внедряют вооружения, которые нацелены на препятствование работе или уничтожение спутников и космических служб", - заявляется в докладе американской военной структуры. В нем утверждается, что зачастую Москве и Пекину приходится "маскировать или скрывать подобные разработки, чтобы избежать международного осуждения". Помимо этого, в докладе содержится утверждение, что Китай разрабатывает спутниковые системы для инспекции и ремонта, которые "могут функционировать как оружие". Военные США признают, что технологии, связанные с космосом, сегодня являются одним из важнейших факторов обеспечения преимущества на поле боя, даже в том, что остаются невидимы для непосредственных участников военных сражений. "Посредством спутников, находящихся далеко над привычными полями сражений, субъекты в космосе могут собирать, передавать и ретранслировать данные, имеющие решающее значение для достижения военного преимущества и расширения масштабов многодоменной войны на еще большие расстояния", - говорится в докладе. Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, заявлял ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что Москва удовлетворена тем, что уже более 30 государств, включая Россию, официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что круг ее участников будет расширяться. При этом дипломат подчеркивал, что речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа, "на это нацелен также российско-китайский проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов". В МИД КНР также указывали, что Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, "решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя".

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852431487.html

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, сша, китай