Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 26.01.2024 (обновлено: 10:47 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/kosmos-1923587977.html
В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников
В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников - РИА Новости, 26.01.2024
В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников
Военные США считают, что Россия и Китай разрабатывают вооружение для нейтрализации американских спутников, зачастую маскируя свои разработки, чтобы избежать... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:35
2024-01-26T10:47
космос - риа наука
россия
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923589398_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72473187b3185f805d2a71f340f10827.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Военные США считают, что Россия и Китай разрабатывают вооружение для нейтрализации американских спутников, зачастую маскируя свои разработки, чтобы избежать международного осуждения, утверждается в обнародованном в четверг докладе Космических сил США, при том что Москва неоднократно указывала на усиление со стороны самих США милитаризации космоса и предлагала шаги по сдерживанию этого процесса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что проблема милитаризации космического пространства требует "пристального внимания". Он отмечал, что Россия считает опасной тенденцией применение США и их союзниками коммерческих спутников "в военных целях для вмешательства во внутренние дела государств и иных подрывных акций", Москва призывает к использованию космической инфраструктуры исключительно в соответствии положений Договора о космосе 1967 года. Глава МИД РФ напоминал, что Москва выдвинула в этой связи целый ряд конструктивных инициатив, в частности, совместно с Китаем предложив проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угроз силы в отношении космических объектов. "Китай и Россия считают, что США чрезмерно полагаются на космос в контексте сохранения нашего военного и информационного доминирования. В поисках асимметричного преимущества в будущем конфликте обе страны разрабатывают, испытывают и внедряют вооружения, которые нацелены на препятствование работе или уничтожение спутников и космических служб", - заявляется в докладе американской военной структуры. В нем утверждается, что зачастую Москве и Пекину приходится "маскировать или скрывать подобные разработки, чтобы избежать международного осуждения". Помимо этого, в докладе содержится утверждение, что Китай разрабатывает спутниковые системы для инспекции и ремонта, которые "могут функционировать как оружие". Военные США признают, что технологии, связанные с космосом, сегодня являются одним из важнейших факторов обеспечения преимущества на поле боя, даже в том, что остаются невидимы для непосредственных участников военных сражений. "Посредством спутников, находящихся далеко над привычными полями сражений, субъекты в космосе могут собирать, передавать и ретранслировать данные, имеющие решающее значение для достижения военного преимущества и расширения масштабов многодоменной войны на еще большие расстояния", - говорится в докладе. Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, заявлял ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что Москва удовлетворена тем, что уже более 30 государств, включая Россию, официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что круг ее участников будет расширяться. При этом дипломат подчеркивал, что речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа, "на это нацелен также российско-китайский проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов". В МИД КНР также указывали, что Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, "решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя".
https://ria.ru/20230216/kosmos-1852431487.html
https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923589398_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efbe1d65d6d4a69626c7864b5e57c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, сша, китай
Космос - РИА Наука, Россия, США, Китай
В США заявили, что Россия и Китай создают оружие для поражения спутников

Космические силы США: РФ и Китай создают оружие против американских спутников

© AFP 2024 / JIM WATSONЗапуск ракеты, несущей 52 спутника Starlink с мыса Канаверал во Флориде
Запуск ракеты, несущей 52 спутника Starlink с мыса Канаверал во Флориде - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AFP 2024 / JIM WATSON
Запуск ракеты, несущей 52 спутника Starlink с мыса Канаверал во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Военные США считают, что Россия и Китай разрабатывают вооружение для нейтрализации американских спутников, зачастую маскируя свои разработки, чтобы избежать международного осуждения, утверждается в обнародованном в четверг докладе Космических сил США, при том что Москва неоднократно указывала на усиление со стороны самих США милитаризации космоса и предлагала шаги по сдерживанию этого процесса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что проблема милитаризации космического пространства требует "пристального внимания". Он отмечал, что Россия считает опасной тенденцией применение США и их союзниками коммерческих спутников "в военных целях для вмешательства во внутренние дела государств и иных подрывных акций", Москва призывает к использованию космической инфраструктуры исключительно в соответствии положений Договора о космосе 1967 года. Глава МИД РФ напоминал, что Москва выдвинула в этой связи целый ряд конструктивных инициатив, в частности, совместно с Китаем предложив проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угроз силы в отношении космических объектов.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Эксперт заявил о неэффективности ударных систем вооружения в космосе
16 февраля 2023, 15:10
"Китай и Россия считают, что США чрезмерно полагаются на космос в контексте сохранения нашего военного и информационного доминирования. В поисках асимметричного преимущества в будущем конфликте обе страны разрабатывают, испытывают и внедряют вооружения, которые нацелены на препятствование работе или уничтожение спутников и космических служб", - заявляется в докладе американской военной структуры.
В нем утверждается, что зачастую Москве и Пекину приходится "маскировать или скрывать подобные разработки, чтобы избежать международного осуждения".
Помимо этого, в докладе содержится утверждение, что Китай разрабатывает спутниковые системы для инспекции и ремонта, которые "могут функционировать как оружие".
Военные США признают, что технологии, связанные с космосом, сегодня являются одним из важнейших факторов обеспечения преимущества на поле боя, даже в том, что остаются невидимы для непосредственных участников военных сражений.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом
16 февраля 2023, 11:40
"Посредством спутников, находящихся далеко над привычными полями сражений, субъекты в космосе могут собирать, передавать и ретранслировать данные, имеющие решающее значение для достижения военного преимущества и расширения масштабов многодоменной войны на еще большие расстояния", - говорится в докладе.
Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, заявлял ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что Москва удовлетворена тем, что уже более 30 государств, включая Россию, официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что круг ее участников будет расширяться. При этом дипломат подчеркивал, что речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа, "на это нацелен также российско-китайский проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов". В МИД КНР также указывали, что Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, "решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя".
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября 2023, 08:00
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала