https://ria.ru/20240126/kontakty-1923578369.html

Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана

Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана - РИА Новости, 26.01.2024

Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана

Контакты между представителями спецслужб РФ, Сирии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате сейчас продолжаются, говорить о таких переговорах между министрами РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:47

2024-01-26T09:47

2024-01-26T10:37

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россия

сирия

турция

александр лаврентьев

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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Контакты между представителями спецслужб РФ, Сирии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате сейчас продолжаются, говорить о таких переговорах между министрами обороны преждевременно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Да, продолжаются", — сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он отметил, что говорить о том, что в будущем могут состояться переговоры между министрами обороны четырех стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пока преждевременно. "Я думаю, что все будет зависеть от складывающихся реалий в развитии ситуации непосредственно на местах вокруг Идлиба, в Заевфратье и на израильско-сирийской и израильско-ливанской границах", — заключил Лаврентьев. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20231225/itogi-1917918103.html

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сирия, турция, александр лаврентьев