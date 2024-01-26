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Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана - РИА Новости, 26.01.2024
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09:47 26.01.2024 (обновлено: 10:37 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/kontakty-1923578369.html
Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана
Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана - РИА Новости, 26.01.2024
Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана
Контакты между представителями спецслужб РФ, Сирии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате сейчас продолжаются, говорить о таких переговорах между министрами РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:47
2024-01-26T10:37
в мире
россия
сирия
турция
александр лаврентьев
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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Контакты между представителями спецслужб РФ, Сирии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате сейчас продолжаются, говорить о таких переговорах между министрами обороны преждевременно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Да, продолжаются", — сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он отметил, что говорить о том, что в будущем могут состояться переговоры между министрами обороны четырех стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пока преждевременно. "Я думаю, что все будет зависеть от складывающихся реалий в развитии ситуации непосредственно на местах вокруг Идлиба, в Заевфратье и на израильско-сирийской и израильско-ливанской границах", — заключил Лаврентьев. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20231225/itogi-1917918103.html
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в мире, россия, сирия, турция, александр лаврентьев
В мире, Россия, Сирия, Турция, Александр Лаврентьев
Лаврентьев рассказал о контактах спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана

Лаврентьев: контакты между спецслужбами РФ, Сирии, Турции и Ирана продолжаются

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Контакты между представителями спецслужб РФ, Сирии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате сейчас продолжаются, говорить о таких переговорах между министрами обороны преждевременно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Да, продолжаются", — сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он отметил, что говорить о том, что в будущем могут состояться переговоры между министрами обороны четырех стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пока преждевременно.
"Я думаю, что все будет зависеть от складывающихся реалий в развитии ситуации непосредственно на местах вокруг Идлиба, в Заевфратье и на израильско-сирийской и израильско-ливанской границах", — заключил Лаврентьев.
Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
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