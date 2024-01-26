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Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших" - РИА Новости, 26.01.2024
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16:51 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/konkurs-1923700360.html
Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших"
Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших" - РИА Новости, 26.01.2024
Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших"
Для участия в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших" поступили 32 заявки от Чувашии, одна из них от бренда "Юман", который производит халаты и товары РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:51
2024-01-26T16:51
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для участия в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших" поступили 32 заявки от Чувашии, одна из них от бренда "Юман", который производит халаты и товары для дома, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и имущественных отношений республики. Елена Александрова, производящая домашнюю одежду, является участником национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В настоящий момент хлопковые изделия made in Chuvashia успешно продаются на маркетплейсах. При этом данный бизнес девушка начинала с пошива на аутсорсе. "Существующие производства не удовлетворяли меня по качеству: неровные швы, торчащие нитки, задержки в поставках. Поэтому я купила свое производство, наняла технолога, собрала штат швей и 25 февраля 2022 года мы начали свою работу. На старте я выполняла разные роли – была моделью, фотографом, и менеджером. Так начался наш рост", - приводит пресс-служба слова Александровой. В прошлом году молодой предприниматель прошла обучение для бизнесменов моложе 25 лет в центре "Мой бизнес", защитила свой проект и получила грант. Сумма гранта составила полмиллиона рублей. Благодаря выплате девушка смогла открыть еще один цех в Канаше. "Мы всегда рады помогать предпринимателям республики. Видим, что многие их проекты очень перспективны. А организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, собранные в центре "Мой бизнес", имеют эффективные инструменты для поддержания благоприятного бизнес-климата в регионе", - отметил министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, его слова приводит пресс-служба. АСИ и фонд "Росконгресс" в прошлом году объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших", цель которого – поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Срок подачи заявлений до 31 января. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Во втором сезоне заявки принимают по пяти направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "ИТ", "Высокие технологии".
https://ria.ru/20240126/proizvodstvo-1923695208.html
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РИА Новости
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4.7
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353
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353
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твой бизнес – новости, россия, канаш, агентство стратегических инициатив (аси)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Канаш, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших"

© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудница в цехе швейной фабрики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для участия в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших" поступили 32 заявки от Чувашии, одна из них от бренда "Юман", который производит халаты и товары для дома, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и имущественных отношений республики.
Елена Александрова, производящая домашнюю одежду, является участником национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В настоящий момент хлопковые изделия made in Chuvashia успешно продаются на маркетплейсах. При этом данный бизнес девушка начинала с пошива на аутсорсе.
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"Существующие производства не удовлетворяли меня по качеству: неровные швы, торчащие нитки, задержки в поставках. Поэтому я купила свое производство, наняла технолога, собрала штат швей и 25 февраля 2022 года мы начали свою работу. На старте я выполняла разные роли – была моделью, фотографом, и менеджером. Так начался наш рост", - приводит пресс-служба слова Александровой.
В прошлом году молодой предприниматель прошла обучение для бизнесменов моложе 25 лет в центре "Мой бизнес", защитила свой проект и получила грант. Сумма гранта составила полмиллиона рублей. Благодаря выплате девушка смогла открыть еще один цех в Канаше.
"Мы всегда рады помогать предпринимателям республики. Видим, что многие их проекты очень перспективны. А организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, собранные в центре "Мой бизнес", имеют эффективные инструменты для поддержания благоприятного бизнес-климата в регионе", - отметил министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, его слова приводит пресс-служба.
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АСИ и фонд "Росконгресс" в прошлом году объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших", цель которого – поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Срок подачи заявлений до 31 января. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.
Во втором сезоне заявки принимают по пяти направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "ИТ", "Высокие технологии".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияКанашАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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