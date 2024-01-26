https://ria.ru/20240126/konkurs-1923700360.html

Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших"

Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших" - РИА Новости, 26.01.2024

Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших"

Для участия в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших" поступили 32 заявки от Чувашии, одна из них от бренда "Юман", который производит халаты и товары РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:51

2024-01-26T16:51

2024-01-26T16:51

твой бизнес

твой бизнес – новости

россия

канаш

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784492481_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_19cf3fd582cfd9dae4eeb4f83eb04837.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для участия в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших" поступили 32 заявки от Чувашии, одна из них от бренда "Юман", который производит халаты и товары для дома, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и имущественных отношений республики. Елена Александрова, производящая домашнюю одежду, является участником национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В настоящий момент хлопковые изделия made in Chuvashia успешно продаются на маркетплейсах. При этом данный бизнес девушка начинала с пошива на аутсорсе. "Существующие производства не удовлетворяли меня по качеству: неровные швы, торчащие нитки, задержки в поставках. Поэтому я купила свое производство, наняла технолога, собрала штат швей и 25 февраля 2022 года мы начали свою работу. На старте я выполняла разные роли – была моделью, фотографом, и менеджером. Так начался наш рост", - приводит пресс-служба слова Александровой. В прошлом году молодой предприниматель прошла обучение для бизнесменов моложе 25 лет в центре "Мой бизнес", защитила свой проект и получила грант. Сумма гранта составила полмиллиона рублей. Благодаря выплате девушка смогла открыть еще один цех в Канаше. "Мы всегда рады помогать предпринимателям республики. Видим, что многие их проекты очень перспективны. А организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, собранные в центре "Мой бизнес", имеют эффективные инструменты для поддержания благоприятного бизнес-климата в регионе", - отметил министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, его слова приводит пресс-служба. АСИ и фонд "Росконгресс" в прошлом году объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших", цель которого – поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Срок подачи заявлений до 31 января. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Во втором сезоне заявки принимают по пяти направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "ИТ", "Высокие технологии".

https://ria.ru/20240126/proizvodstvo-1923695208.html

https://ria.ru/20240125/samozanyatye-1923474335.html

россия

канаш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, канаш, агентство стратегических инициатив (аси)