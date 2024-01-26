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Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки - РИА Новости, 28.01.2024
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12:00 26.01.2024 (обновлено: 15:00 28.01.2024)
https://ria.ru/20240126/konki-1923978778.html
Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки
Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки - РИА Новости, 28.01.2024
Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки
Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку "снегурки", "канадки", хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков.
2024-01-26T12:00
2024-01-28T15:00
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Снегурки, «канадки» или бегаши? Как правильно называть коньки
Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку «снегурки», «канадки», хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков.
audio/mpeg
Снегурки, «канадки» или бегаши? Как правильно называть коньки
Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку «снегурки», «канадки», хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки

Как это по-русски
Снегурки, «канадки» или бегаши? Как правильно называть коньки
26 января, 12:00
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Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку "снегурки", "канадки", хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков.
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Звукорежиссер: Олег Чижов
 
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