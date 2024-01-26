https://ria.ru/20240126/konki-1923978778.html

Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки

Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки - РИА Новости, 28.01.2024

Снегурки, "канадки" или бегаши? Как правильно называть коньки

Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку "снегурки", "канадки", хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков.

2024-01-26T12:00

2024-01-26T12:00

2024-01-28T15:00

как это по-русски

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Снегурки, «канадки» или бегаши? Как правильно называть коньки Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку «снегурки», «канадки», хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков. audio/mpeg

Снегурки, «канадки» или бегаши? Как правильно называть коньки Считается, что коньки в Россию привез Петр Первый в 18 веке. Почему тонкие стальные лезвия получили такое название и что связывает их с лошадьми? Откуда взялись известные каждому советскому ребенку «снегурки», «канадки», хоккейки, бегаши и ледорубы, и какие прозвища есть у современных коньков. audio/mpeg

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