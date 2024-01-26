Рейтинг@Mail.ru
В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/konflikt-1923543793.html
В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ
В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ
Власти КНДР могут в ближайшие месяцы предпринять военные действия против Южной Кореи, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников американской... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:22
2024-01-26T02:22
в мире
пхеньян
южная корея
ким чен ын
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841323070_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_5a087a625ba24abc83af2fc4fa4b8d33.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти КНДР могут в ближайшие месяцы предпринять военные действия против Южной Кореи, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников американской администрации. По мнению представителей администрации США, недавние заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына выглядят более агрессивными, и к ним следует относиться серьезно. В администрации добавили, что не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, но Пхеньян может нанести удары так, чтобы избежать немедленной эскалации. В качестве примера приводится инцидент с обстрелом южнокорейского острова Ёнпхендо в 2010 году. Чиновники, на которых ссылается издание, также говорят, что северокорейский лидер, вероятно, "чувствует себя более уверенно из-за растущего партнерства с Россией". Конфликт вокруг южнокорейского острова Ёнпхендо произошел в ноябре 2010 года. Стороны обменялись артиллерийским огнем, в результате чего, по сообщениям, погибли военнослужащие с обеих сторон, а также гражданские лица, но вскоре военные обеих стран прекратили огонь. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права.
https://ria.ru/20240125/kndr-1923331309.html
https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html
пхеньян
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841323070_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d76755fdfb27db1a252c5f8c3039c7d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Южная Корея, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ

NYT: в администрации США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти КНДР могут в ближайшие месяцы предпринять военные действия против Южной Кореи, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников американской администрации.
По мнению представителей администрации США, недавние заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына выглядят более агрессивными, и к ним следует относиться серьезно.
Первые испытания северокорейской стратегической крылатой ракеты нового типа. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
Вчера, 04:10
В администрации добавили, что не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, но Пхеньян может нанести удары так, чтобы избежать немедленной эскалации. В качестве примера приводится инцидент с обстрелом южнокорейского острова Ёнпхендо в 2010 году.
Чиновники, на которых ссылается издание, также говорят, что северокорейский лидер, вероятно, "чувствует себя более уверенно из-за растущего партнерства с Россией".
Конфликт вокруг южнокорейского острова Ёнпхендо произошел в ноябре 2010 года. Стороны обменялись артиллерийским огнем, в результате чего, по сообщениям, погибли военнослужащие с обеих сторон, а также гражданские лица, но вскоре военные обеих стран прекратили огонь.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности в мире
21 января, 03:16
 
В миреПхеньянЮжная КореяКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала