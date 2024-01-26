https://ria.ru/20240126/konflikt-1923543793.html

В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ

В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024

В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ

Власти КНДР могут в ближайшие месяцы предпринять военные действия против Южной Кореи, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников американской... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:22

2024-01-26T02:22

2024-01-26T02:22

в мире

пхеньян

южная корея

ким чен ын

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841323070_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_5a087a625ba24abc83af2fc4fa4b8d33.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти КНДР могут в ближайшие месяцы предпринять военные действия против Южной Кореи, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников американской администрации. По мнению представителей администрации США, недавние заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына выглядят более агрессивными, и к ним следует относиться серьезно. В администрации добавили, что не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, но Пхеньян может нанести удары так, чтобы избежать немедленной эскалации. В качестве примера приводится инцидент с обстрелом южнокорейского острова Ёнпхендо в 2010 году. Чиновники, на которых ссылается издание, также говорят, что северокорейский лидер, вероятно, "чувствует себя более уверенно из-за растущего партнерства с Россией". Конфликт вокруг южнокорейского острова Ёнпхендо произошел в ноябре 2010 года. Стороны обменялись артиллерийским огнем, в результате чего, по сообщениям, погибли военнослужащие с обеих сторон, а также гражданские лица, но вскоре военные обеих стран прекратили огонь. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права.

https://ria.ru/20240125/kndr-1923331309.html

https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html

пхеньян

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пхеньян, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)